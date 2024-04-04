أجمل أغاني الأطفال.. نزل تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة

تعتبر قناة طيور الجنة أطفال من أكثر القنوات التي زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة، نظرًا لما تقوم على تقديمه من برامج وأناشيد دينية أكثر تميزًا، إضافة إلى أن القناة تعمل كذلك على تقديم سلسلة كبيرة من الأناشيد والأغاني المميزة، ويمكن وبكل سهولة معرفة التردد الجديد للقناة كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024 نايل سات

تتمثل أهم المعلومات الخاصة بمعرفة التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة طيور الجنة فهو 11399.

استقطاب قناة طيور الجنة أطفال يكون عمودي.

بينما معامل الترميز للقناة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024 عرب سات

ويسهل التعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على العرب سات، وفقًا للبيانات الأتيه:-

القمر الصناعي يكون عر سات.

بينما التردد فهو 11623.

استقطاب القناة هو عمودي.

معامل الترميز لقناة طيور الجنة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تثبيت قناة طيور الجنة أطفال 2024 نايل سات وعربسات

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى اتباعها لكي يتم استقبال قناة طيور الجنة أطفال على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما يلي:-