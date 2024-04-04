لو معاك فلوس وانت مغمض اشتريه.. مواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo F25 Pro.. اشتريه وابهر الجميع

يعتبر الهاتف المحمول Oppo F25 Pro واحد من أحدث الإصدارات التكنولوجية التي أطلقتها شركة Oppo، والتي تعتبر واحدة من أبرز الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، يأتي هاتف Oppo F25 Pro بمواصفات تقنية عالية وتصميم أنيق، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والتصميم الجذاب.

مواصفات الهاتف

يأتي Oppo F25 Pro بشاشة Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة وبدقة عرض FHD+ تمنح هذه الشاشة المستخدم تجربة تصفح رائعة ومشاهدة مريحة للأفلام والفيديوهات، كما أن الشاشة تدعم تردد تحديث عالي مما يجعل تجربة اللعب أكثر سلاسة واستجابة.

يتميز Oppo F25 Pro بمعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 1200، والذي يوفر أداء سريع وسلس مع إمكانية تشغيل التطبيقات الثقيلة بسهولة ودون مشاكل، بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

فيما يتعلق بالتصوير، يأتي Oppo F25 Pro بنظام كاميرا رباعية في الخلف يتألف من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع عدسة فائقة الوضوح لتصوير صور مذهلة وواضحة، كما يحتوي الهاتف على كاميرا واسعة الزاوية وكاميرا ماكرو وكاميرا عمق، مما يوفر مجموعة واسعة من الخيارات لتصوير الصور.

يعمل Oppo F25 Pro بنظام التشغيل ColorOS 12 الذي يعتمد على نظام التشغيل Android 12، والذي يوفر واجهة مستخدم بسيطة وسلسة مع ميزات متقدمة تسهل على المستخدم استخدام الهاتف بكل سهولة ويسر.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Oppo F25 Pro على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، مما يوفر للمستخدم استخدامًا طويل الأمد دون الحاجة إلى إعادة شحن الهاتف بشكل متكرر.

هاتف Oppo F25 Pro

يأتي Oppo F25 Pro بمجموعة من الميزات الإضافية مثل مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وتقنية الاتصال السلكي واللاسلكي بالإضافة إلى تقنية الواقع المعزز (AR) التي توفر تجربة مشاهدة مذهلة للأفلام والألعاب.