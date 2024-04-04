“لمشاهدة أقوى المسلسلات التركية“ استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية وشوف الدراما التركية لحظة بلحظة

قامت قناة الفجر الجزائرية بتغيير التردد الخاص بها وذلك من أجل تجديد المحتوى الخاص بها وتقديم محتوى بأعلى دقة وجودة، والجديد بالذكر أنها واحدة من القنوات التي حازت على نسب مشاهدة مرتفعة من مختلف الدول العربية وذلك لأنها تقدم مسلسل قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين الأيوبي، ويجب العلم أنه يمكنك تنزيل القناة بشكل مجاني ودون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك شهرية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك بواسطة القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

قم بتثبيت القناة على التلفاز الخاص بك وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر الخاص بك

يمكنك الآن اتباع الخطوات التالية من أجل تنزيل القناة بكل سهولة ودون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز الصيانة والتي تكون كالتالي: