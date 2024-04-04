“نزلها فورا“ اخلصي من زن أطفال وعياطهم ونزلي تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية لسماع أغاني الأطفال ولولو الشطورة

يتساءل عدد كبير من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة الجديد وهي واحدة من القنوات التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة حازت على نسب مشاهدة مرتفعة من مختلف الدول العربية، وذلك لأنها تقوم بعرض أغاني الأطفال على مدار اليوم وبدون فواصل إعلانية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد القناة الجديد.

تردد قناة وناسة الجديد

أصبح الآن بإمكانك تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

قامت القناة بتوفير تردد يساعدك في تنزيلها من خلال القمر عرب سات وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

محتوى قناة وناسة

تقوم القناة ببث مجموعة متنوعة من الأغاني المفضلة لدى الأطفال والتي من أبرزها:

أغنية يا ماما في عو.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية ياشرطي في حرامي.

أغنية ميدو ضرب لولو.

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية يالولو يالولو في نونو.

أغنية جراثيم.

أغنية أنا عايزة ماما.

أغنية وناسة.

خطوات تنزيل قناة وناسة على التليفزيون

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك بنجاح: