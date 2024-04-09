“استقبليها حالا“ تنزيل تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah 2024 للاستمتاع بأحلى أغاني للأطفال طول اليوم بجودة مرتفعة

أعلنت قناة طيور الجنة عن التردد الجديد الخاص بها، وهي تعتبر واحدة من القنوات الفضائية المفضلة لدى الكثير من الأطفال داخل الوطن العربي كما أنها حازت على شعبية كبيرة وذلك لأنه يمكنك استقبالها بشكل مجاني تماما ودون الحاجة إلى دفع رسوم شهرية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة طيور الجنة الجديد.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12258.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

قم بتنزيل القناة الآن من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي سهيل سات

حرصت القناة على توفير ترددات مختلفة يمكنك من خلالها استقبال القناة بواسطة الأقمار الصناعية المتنوعة، والتردد على القمر سهيل سات هو:

التردد: 11073.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

محتوى قناة طيور الجنة

يجب العلم أن القناة لا تعتمد في المحتوى الخاص بها على عرض الأغاني والأناشيد فقط بل تقوم أيضا ببث مجموعة من البرامج التعليمية والتي تكون من أبرزها: