الاوقاف تعلن صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام فيها الجمعة

اعلن رئيس القطاع الدينى الدكتور هشام عبد العزيز أماكن صلاة العيد سوف تتم في المساجد التي يتم إقامة صلاة الجمعة بها وايضا سوف يتم توفير أماكن للصلاة في الساحات ولكن لابد من حدوث بعض الترتيبات والتنظيم من خلال التعاون مع مديرية المحافظة التي تكون تابعة لها كما أوضح رئيس القطاع أنه سوف يتم التنسيق بشكل كامل عن عدة أماكن مختلفة للصلاة والاحتفال بعيد الفطر المبارك.

صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة

أوضحت وزارة الأوقاف أن التكبير سنة في صلاة عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى كما أنه يجب على المساجد أن تبدأ في بث التكبيرات من المساجد في عيد الفطر ابتداء من وقت ثبوت ووضوح رؤية هلال شوال.

حيث يعتبر ذلك من مذهب الشافعية والحنابلة والدليل على ذلك قال اللهُ تعالى: «وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ» حيث يقصد بالعدة هنا صيام الشهر الكريم وهو شهر رمضان والتكبير يقصد به تكبيرات العيد والتى تكون بداية من اخر فى رمضان بعد غروب الشمس .

كما أوضحت وزارة الأوقاف أنه يتم التكبير احتفالا بعيد الفطر المبارك ابتداء من خروج الشخص من منزله حتى وصوله إلى مصلى العيد التى سوف تتم الصلاة به.

صيغة تكبيرات صلاة العيد

أما فيما يتعلق بالتكبيرات فقد أعلنت الأوقاف أنه يتم التكبير فى اى وقت دون التقيد بوقت محدد سواء كان قبل الصلاة أو بداية من ليلة العيد ومن صيغ التكبير:

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، ومنها: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».