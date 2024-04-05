“وزارة المالية 450.000 دينار“ سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق 2024 بعد الزيادة الأخيرة mof.gov.iq

صرحت اللجنة النيابية عن وجود زيادة لرواتب الموظفين داخل العراق وذلك من أجل مساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة أفضل لهم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا سلم رواتب الموظفين في العراق.

سلم رواتب الموظفين في العراق

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر وجود زيادة لرواتب الموظفين داخل الدولة وذلك لجميع العاملين في الدرجات المختلفة، كما أنها صرحت أيضا أن الزيادة سوف تتوقف على عدد سنوات الخبرة المتوفرة لدى الموظف ومن المقرر أن سلم رواتب الموظفين سوف يكون كالتالي:

سوف يتراوح راتب العاملين في الدرجة الأولى ما بين 510.000 دينار وحتى مليون و100 دينار.

بينما العاملين في الدرجة العاشرة سوف تتراوح رواتبهم ما بين 170.000 دينار وتصل حتى 650.000 دينار.

سوف يكون رواتب العاملين في الدرجة التاسعة تراوح ما بين 245 ألف دينار وتصل حتى 727500 دينار.

أما فيما يخص موظفي الدرجة الثامنة من المقرر أن تتراوح رواتبهم ما بين 273.000 دينار وتصل حتى 819.000 دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن رواتب الموظفين والتي تكون كالتالي: