بعد فتح تأشيرة الكويت .. 7 مستندات وخطوة واحدة للحصول على تصريح العمل

هناك العديد من التساؤلات بين المواطنين حول الخطوات المطلوبة للحصول على تصاريح العمل والسفر إلى الخارج وذلك بعد أن تم الإعلان عن فتح تأشيرات للالتحاق بمجموعة من الوظائف بالقطاع الأهلى فى الكويت ومساعدة العديد من المواطنين من أجل الحصول على فرص العمل المناسبة وتحسين مستوى المعيشة، كما أعلن الموقع الرسمي لدولة الكويت عن وجود مجموعة من المستندات المطلوبة للحصول على تصريح عمل والسفر إلى الخارج وأوضح عن وجود عدة خطوات لابد من اتباعها بشكل صحيح من أجل الحصول على العمل

المستندات المطلوبة للحصول على تصريح عمل بالكويت

قامت سفارة الكويت داخل القاهرة بالإعلان عن 7 مستندات أساسية لابد من توافرها كشرط أساسي حتى يتم الحصول على تصريح عمل فمن أهم هذه المستندات:

لابد أن يقوم المتقدم بوضع جميع المستندات المطلوبة في ظرف ولكن يشترط أن تكون تمت استيفاء جميع الطلبات والتى من أهمها الحصول على سمة الدخول فلابد أن يتم استخراجها من موقع وزارة القوى العاملة الكويتية من خلال الدخول على الإنترنت.

لابد من إحضار أصل جواز السفر ولكن يشترط أن يكون سارى المفعول ويتم وضع صورة ضوئية منه يسجل عليها رقم الهاتف المحمول.

يجب أن يتم إحضار صحيفة حالة جنائية فيش وتشبيه جديدة ويتم توجيهها إلى السفارة كما يجب أن تكون خالية من وجود الأحكام الجنائية

لابد من تقديم أصل عقد العمل ويجب أن يتم التصديق عليه من وزارة الخارجية الكويتية.

يجب ألا يكون هناك كشطًا في أي بند من البنود الموجودة في العقد.

يتم إحضار قسيمة إيداع نقدية اصليه تصل قيمتها إلى 100 دولار أمريكي.

خطوات التقديم للحصول على تأشيرة الكويت

يمكنك الآن التقديم للحصول على تصاريح العمل والذهاب الى دولة الكويت والحصول على تصاريح العمل حيث يتم ذلك من خلال الذهاب إلى شركة ايجيبت إكسبرس فيدكس على أحد العناوين التالية:

المهندسين – 3 شارع صلاح جاهين متفرع من شارع أحمد عرابي بجوار عمر افندي.

القطامية – بنزين شيل أوت النخيل طريق السخنة خلف صيدلية العزبي.

مدينة نصر – مول سيتي ستارز الدور الخامس.

6 أكتوبر – بنزين شيل أوت طريق مصر إسكندرية الصحراوي بجوار بوابة التحصيلات والبريد المصري.

الشيخ زايد – هايبر وان 6 أكتوبر.

وبعد أن يتم الانتهاء من المعاملات سوف يتم التواصل مع المتقدم، و إبلاغه بالموعد المحدد للحصول على تأشيرة وتصاريح العمل.