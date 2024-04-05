“وزارة المالية 100.000 دينار عراقي“ سلم رواتب المتقاعدين 2024 في العراق بعد الزيادة الجديدة mof.gov.iq

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق وذلك بعد الزيادة التي من المقرر إضافتها ويعتبر راتب التقاعد واحد من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة لكبار السن وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم الحصول على راتب التقاعد وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر زيادة رواتب المتقاعدين وتصل قيمة تلك الزيادة حتى 100 ألف دينار والتي سوف تكون كالتالي:

الأشخاص الذين كانت رواتبهم 500.000 دينار بعد الزيادة سوف تصبح 600.000 دينار.

المتقاعدين الذين رواتبهم كانت 400.000 دينار سوف تصبح 500.000 دينار بعد الزيادة.

أما من كان يحصل على 600.000 سوف يحصل على 700.000 دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

قامت الحكومة العراقية بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وذلك بإتباع التعليمات التالية:

أولا يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية. من الصفحة الرئيسية قم بالانتقال إلى خانة الخدمات الإلكترونية ومنها قم بالنقر على خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين. يرجى ادخال البيانات الخاصة بالمستفيد. أخيرا بمجرد النقر على زر استعلام سوف يظهر لك ملف يضم جميع البيانات حول راتبك بالزيادة المقررة وموعد الصرف.

ما هي شروط التسجيل على رواتب المتقاعدين؟

قامت الجهات المعنية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على راتب التقاعد والتي تتمثل في: