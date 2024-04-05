من هُنـــــا.. رابط اسماء تعيينات وزارة التربية عموم محافظات العراق 2024

ما هي قائمة اسماء تعيينات وزارة التربية عموم محافظات العراق؟ حيث يسر وزارة التربية العراقية أن تعلن عن قائمة جديدة من المقبولين لتعيينات عقود الوزارة في جميع المحافظات، وقد تم الإعلان عن هذه الدفعة الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، وتشمل هذه التعيينات عددًا كبيرًا من المواطنين الذين تقدموا للتعيين في الوزارة، يمكن الاطلاع على قوائم المقبولين والتفاصيل الكاملة وفقًا لما نوضحه في فقرات المقال التالية.

اسماء تعيينات وزارة التربية عموم محافظات العراق

ومن أجل استعلام اسماء تعيينات وزارة التربية عموم محافظات العراق اتبع الخطوات كما يلي:

أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية عبر الرابط الرسمي.

أدخل اسمك ورقم الهوية الوطنية.

اختر خدمة الاستعلام عن عقود التربية.

قم بإدخال جميع البيانات المتعلقة بك كمتقدم.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها.

انقر على زر “بحث” لإجراء البحث.

سيتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين بعد البحث.

تفاصيل المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية

وفقًا لبيان صادر عن الوزارة تشير إلى أن عدد المعلمين الذين تم قبولهم في تعيينات عقود الوزارة بلغ حوالي 6000 معلم، يتم قبول المتقدمين لهذه الوظائف على شكل دفعات محددة يتم اختيارها من قبل الوزارة، وتهدف هذه العملية إلى ضمان توزيع عادل وفعال للمعلمين في مناطق العمل المختلفة.

يتم إجراء مراجعة دقيقة لجميع الطلبات المقدمة من قبل المتقدمين، وتقوم الوزارة بتحديد المتأهلين للقبول في هذه التعيينات، يتم توزيع المعلمين الناجحين في المناطق المحددة المخصصة لهم وفقًا لاحتياجات وتوجيهات الوزارة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم وتحسين البيئة التعليمية في العراق، من خلال ضم الكفاءات المؤهلة وتوزيع المعلمين بشكل عادل، تسعى الوزارة لتحقيق تطور وتقدم في مجال التعليم وتقديم فرص تعليمية مميزة للطلاب في جميع أنحاء البلاد.