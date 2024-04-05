وزارة المالية: إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان العراق لشهر آذار 2024

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان العراق لشهر آذار، حيث أعلنت دائرة المحاسبة التابعة لوزارة المالية عن إطلاق التمويلات المالية لرواتب الموظفين المدنيين في إقليم كردستان، بالإضافة إلى صرف مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية، ورواتب كل من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ودوائر الإقليم، وذلك ضمن تخصيصات الميزانية لشهر اذار أو مارس لعام 2024.

إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان العراق لشهر آذار

وقد أوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناءً على ما ورد في كتاب المحكمة الاتحادية، كما أكدت الوزارة أنها قد أبلغت كل من المحكمة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بإطلاق تمويلات رواتب المستفيدين في الإقليم لشهر مارس، وأشارت إلى أن عملية توطين رواتبهم تتطلب وقتًا إضافيًا.

وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية أكدت الوزارة أن الحكومة المحلية في إقليم كردستان تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة حول رواتب إقليم كردستان أمام الجهات الرقابية والقانونية.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق

وفي سياق متصل يمكنك الاستعلام عن راتب التقاعد بشكل الكتروني في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية في العراق عبر الرابط الرسمي.

ثانيا ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية المتاحة واختره.

ثم حدد خيار “رواتب التقاعد في العراق”.

قم بإدخال جميع بياناتك كمتقاعد، مثل رقم الهوية والاسم الرباعي.

بعد ذلك انقر على زر “استعلام” لإجراء البحث.

ثم ستظهر لك جميع التفاصيل الخاصة برواتب التقاعد المرتبطة بك كمتقاعد.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول على معلومات مفصلة حول راتب التقاعد الخاص بك في العراق.