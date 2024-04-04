جهز 100 دولار.. شروط الحصول على تأشيرة عمل للمصريين في الكويت والمستندات المطلوبة

حددت وزارة الخارجية الكويتية شروط الحصول على تأشيرة عمل للمصريين في الكويت والمستندات المطلوبة لذلك، حيث أوضحت السلطات الكويتية عن استئناف قبول طلبات التأشيرات العملية للمصريين في القطاع الأهلي الكويتي في بداية شهر أبريل الحالي، وذلك بعد انقطاع دام لمدة ستة عشر شهرًا.

شروط الحصول على تأشيرة عمل للمصريين في الكويت

شروط الحصول على تأشيرة عمل في القطاع الأهلي الكويتي للمصريين تتضمن مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها قبل الحصول على التأشيرة، يمكن تلخيص هذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون للمتقدم للحصول على تأشيرة العمل، كفيلًا كويتيًا الجنسية.

أن يكون الكفيل الخاص بالمتقدم للحصول على التأشيرة مقيمًا في إحدى مناطق الكويت.

يجب على الكفيل الحصول على التسجيل القانوني اللازم.

يجب على الكفيل تقديم عقد عمل للمتقدم في القطاع الأهلي الكويتي.

يجب على المتقدم تقديم جميع المستندات المطلوبة وأصل الأوراق الرسمية للحصول على التأشيرة.

يجب على المتقدم خضوع لفحص طبي في إحدى المراكز الطبية الحكومية المعتمدة في مصر للحصول على تأشيرة العمل في الكويت.

يتوجب تسجيل رقم بطاقة الرقم القومي المصري للمتقدم على السجلات الطبية لضمان صحة المعلومات الطبية ومنع التلاعب بها.

المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة العمل

للحصول على تصريح عمل في القطاع الأهلي بالكويت، يتعين عليك تقديم مجموعة من المستندات الرسمية والمصدقة إلى سفارة الكويت في القاهرة، إليك الوثائق المطلوبة: