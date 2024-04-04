“شوف لتكون منهم!!”.. الفئات المحرومة من إجازة عيد الفطر 2024 وموعد اجازة العيد.. الحكومة تجيب

الفئات المحرومة من إجازة عيد الفطر 2024، نستعرض الفئات المحرومة من إجازة عيد الفطر 2024 وفقا لما أقرته الحكومة المصرية، حيث من المقرر أن يكون أولى أيام عيد الفطر في يوم الاربعاء القادم الموافق 10 من شهر ابريل الجاري، على أن تبدأ الاجازة من يوم الثلاثاء القادم وفقا لتصريحات ادلت بها الجهات الرسمية، واليكم التفاصيل.

الفئات المحرومة من إجازة عيد الفطر 2024

وعن الفئات المحرومة من إجازة عيد الفطر 2024، فقد كشفت عبير فؤاد، مدير معلومات العمل بوزارة العمل، إنه توجد بعض الفئات لا تنطبق عليها إجازة عيد الفطر 2024، مشيرة إلى أن تلك الفئات تنقسم إلى نوعين من الفئات حسب الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ويختص به رئاسة مجلس الوزراء و الفئات الخاضعة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويصدر بشأنه كتاب دوري عن استحقاق الإجازة في هذا اليوم، والفئات المستثناة من إجازة عيد الفطر هي:

1- رجال الجيش لا يترك معظم الجنود في الجيش وحداتهم في الإجازة الرسمية ويقضونه مثل معظم الأيام في العمل والخدمات. 2- رجال الأمن (عام وخاص) يقع على عاتق رجال الأمن سواء العام أو الخاص، حماية المواطنين خلال الإجازة من أي طارئ خارج عن القانون، بجانب تأمين الأحياء السكنية فتجدهم على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه المواقف. 3- الصحفي والمذيع يكلّف الصحفي أو الإعلامي بتغطية الأعمال وأجواء العطلة من بيع وشراء وغيرها من خلال نقل مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة. 4- الأطباء والممرضات يحرم بعض الأطباء والممرضات من الحصول على هذه الإجازة، فهم على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات المرضية. 5- رجال الإسعاف يحرم رجال الإسعاف من إجازة “المولد النبوي” نتيجة توصيل الحالات المرضية إلى المستشفيات لإنقاذ المصابين بأي حادث أو أزمة صحية مفاجئة. 6- عمال المطافئ يحرم العاملون في المطافئ من إجازة المولد النبوي، كونهم على أهبة الاستعداد لتلقي أية بلاغات عن حدوث حرائق في أي مكان. 7- السائقون (عام وخاص) يحرم سائقو الحافلات وسيارات الأجرة في الإجازات الرسمية من الحصول عليها نتيجة نقل الركاب إلى الأماكن التي يرغبون التوجه إليها، فيبدأون عملهم من الصباح حتى المساء في نقل المواطنين. 8- عمال المطاعم والكافيهات والمحلات يحرم العاملون في المطاعم من الحصول على الإجازات الرسمية نتيجة طبيعة عملهم والإقبال على الشراء خاصة في هذه المناسبة من شراء حلويات المولد. 9- عمال المنتزهات والملاهي على غرار عمال المطاعم، يُحرَم عمال المنتزهات والملاهي من إجازة العيد، لكنهم لا يُحرَمون لحظات السعادة والفرح والأجواء الاحتفالية، بل يكونون الأقرب منها وأحد أسبابها. 10- عمال محطات الوقود لا تتوقف وسائل المواصلات العامة والخاصة عن العمل في هذه الإجازة، ولا يتوقف أصحاب السيارات عن تعبئة الوقود على الطرق، لذا يبقى عمال محطات الوقود الأكثر عملا في هذه الإجازة. 11- عمال النظافة يحرم العاملون في المطافئ من إجازة المولد النبوي، نتيجة عملهم في أصعب المهن وأهمها وهي نظافة الشوارع والأماكن العامة. 12- خدمة العملاء يحرم العاملون في خدمة العملاء في شركات المحمول وغيرها من الشركات العاملة في خدمة الجماهير. 13- عمال المخابز. يحرم العاملون في أفران المخابز (العيش) من إجازة العيد، نتيجة عملهم وتوفير رغيف الخبز للمواطنين بشكل دائم. 14- رجال المرور يحرم رجال المرور من إجازةالعيد، نتيجة طبيعة عملهم لتيسير حركة السيارات في الطرق العامة وتسهيل الحركة أمام المواطنين. 15- عمال اليومية ويحرم عمال اليومية (العمالة غير المنتظمة) من الإجازة الرسمية نتيجة عملهم الشاق الذي يستلزم النزول للعمل والحصول على أموال؛ لسد احتياجاتهم اليومية.

موعد اجازة عيد الفطر 2024

وعن موعد اجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص، فقد كشفت وزارة العمل ومجلس الوزراء أنها ستبدأ من الثلاثاء المقبل، الموافق 9 أبريل 2024، وتستمر حتى يوم الأحد، الموافق 14 أبريل الجارى، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وبالنسبة للقطاع الخاص فأنه يجوز لصاحب العمل، تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقًا لنص المادة (52) من قانون العمل.