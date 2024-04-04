يا ألف بركة سعر زمان رجع تانى.. اسعار الاعلاف اليوم الخميس 4 أبريل

سجلت اسعار الاعلاف اليوم والخامات العلفية انخفاضًا في السوق، حيث تراوحت أسعار أعلاف دواجن التسمين بين 22,500 و25,400 جنيه للطن، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مجموعة من المصانع، وهذا الانخفاض في الأسعار إلى تحرير أسعار الدولار وتراجع قيمته بمقدار 500 جنيه.

اسعار الاعلاف اليوم الخميس 4 أبريل

فيما يلي اسعار الاعلاف اليوم الخميس 4 أبريل:

علف دواجن البياض، يتراوح بين 19,500 و22,000 جنيه للطن.

بينما تتراوح أسعار علف الماشية من 8,000 إلى 17,500 جنيه للطن.

وعلف البط متاح بسعر 21,500 جنيه للطن.

كما يصل سعر علف الأرانب والغنم إلى 15,500 جنيه للطن، وعلف الحمام متوفر بسعر 22,000 جنيه للطن.

بينما يبلغ سعر علف السمان 22,000 جنيه للطن، وعلف الرومي متاح بسعر 26,000 جنيه للطن.

علف السمك يتراوح بين 32,000 جنيه للطن، ويصل سعر علف الإبل والخيل إلى 15,000 جنيه للطن.

فيما يبلغ سعر علف النعام 30,000 جنيه للطن.

سعر طن العلف اليوم الخميس 4 أبريل

تم الكشف عن إنخفاض في أسعار الذرة الصفراء المستوردة من البرازيل والأرجنتين المستخدمة كمادة خام للعلف، حيث تتراوح بين 13,200 جنيه للطن. بينما بلغ سعر الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية حوالي 11,800 جنيه للطن. بالنسبة للذرة الكورن فلاك الأرجنتينية، فإن سعرها يصل إلى 13,800 جنيه للطن. وسجل سعر طن كسب الصويا الذي يحتوي على نسبة بروتين 44% 25,000 جنيه للأنواع المحلية. بينما بلغ سعر النوع الذي يحتوي على نسبة بروتين 46% حوالي 26,000 جنيه بانخفاض قدره 500 جنيه. فيما يتعلق بالمنتجات الأخرى، سجل سعر طن كسب العباد 17,000 جنيه، والجلوتوفيد 11,000 جنيه، والردة 11,200 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم