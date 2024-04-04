مش هتتوقع شغاله أي.. من هي أغنى امرأة في العالم 2024؟.. لن تصدق حجم ثروتها.. 5 حاجات مفاجأة لازم تعرفها عنها

لن تصدق من هي أغنى امرأة في العالم 2024 وحجم ثروتها وفي اي مجال تعمل، حيث حافظت فرانسواز بيتنكور مايرز، وريثة شركة “لوريال” على صدارة أغني سيدات في العالم، ولكن الغريبة في هذا الأمر ماذا تعمل وكم تبلغ ثروتها لذلك سوف نرصد لحضراتكم تفاصيل عنها وقائمة أغني سيدات في العالم، لمعرفة التفاصيل تابع الفقرات المقبلة.

من هي أغنى امرأة في العالم 2024؟

تعمل فرانسواز كنائبة مجلس إدارة لشركة لوريال منذ 27 عامًا، وفي عمر يبلغ 70 عامًا، حققت فرانسواز بيتنكور مايرز انجازات لافتة، دخلت لأول مرة في قائمة أغنياء العالم لمجلة “فوربس” في عام 2018، ومنذ ذلك الحين تضاعفت ثروتها بنسبة 150%، وتعمل في مجال مستحضرات التجميل، وحصلت على لقب أغنى امرأة في العالم للعام الرابع على التوالي، وذلك وفقًا لمجلة “فوربس”، تقدر الغالبية العظمى من ثروتها، التي تبلغ حوالي 99.5 مليار دولار، بنسبة تقارب 35% من حصتها في مجموعة لوريال الفرنسية الضخمة لمستحضرات التجميل، والتي تمتلكها بالشراكة مع زوجها وأبنائها.

قائمة أغنى سيدات العالم لعام 2024

تضم قائمة أغنى سيدات في العالم بعد مايرز كالتالي:

جاءت في المركز الثاني أليس والتون، وريثة أمريكية تقدر ثروتها بـ 63.7 مليار دولار، كابنة وحيدة لمؤسس وول مارت، سام والتون، بالرغم من حصتها الكبيرة في وول مارت إلى جانب إخوتها، إلا أنها تختلف عنهم بتركيزها على مجالات الفن والطب، افتتحت متحفًا للفن الأمريكي في عام 2011 وأسست مدرسة للطب في عام 2021.

في المركز الثالث جوليا كوخ

جوليا كوخ، الفاعلة الخيرية الأمريكية، تمتلك ثروة صافية تقدر بـ 59.8 مليار دولار، بعد وفاة زوجها ديفيد كوتش في عام 2019، ورثت جوليا وأطفالها الثلاثة حصة تبلغ 42% في شركة Koch Industries، والتي تعمل في مجالات متنوعة مثل التصنيع والطاقة، قبل زواجها من ديفيد، كانت تعمل كمساعدة لمصمم الأزياء أدولفو ساردينيا وكانت تقوم بتصميم الأزياء للعملاء المشهورين، تترأس جوليا مؤسسة David H. Koch، التي تدعم مجموعة من القضايا بما في ذلك البحث الطبي والتعليم والفنون.

المركز الرابع جاكلين مارس

جاكلين مارس، تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغنى النساء في العالم، بثروة تقدر بـ 39.5 مليار دولار، حيث تمتلك حوالي 30٪ من إمبراطورية المواد الغذائية والحلويات Mars Incorporated، وتعتبر حفيدة فرانكلين كلارنس مارس، مؤسس الشركة الشهيرة التي تقف وراء العديد من العلامات التجارية المعروفة.

المركز الخامس ميريام أديلسون

شخصية بارزة في المجال الطبي، تخصصت في معالجة إدمان المخدرات، وتمتلك ثروة صافية تقدر بحوالي 35.7 مليار دولار، في عام 2000، أسست عيادة أديلسون لتقديم الدعم والعلاج للأشخاص المدمنين.