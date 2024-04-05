نوكيا تعلن عن هواتف رخيصة بمواصفات ممتازة.. 4 موديلات قوية تصل الأسواق خلال يونيو

تشتهر شركة نوكيا بأن لها سمعة طيبة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، إذ توفر هواتف ذات جودة عالية ومتانة لا مثيل لها، بالإضافة إلى ذلك تقدم تشكيلة متنوعة من الأجهزة القادرة على تلبية متطلبات مختلف المستخدمين، بأسعار في متناول الجميع.

مواصفات هاتف نوكيا 105 بلاس

أجهزة نوكيا ذات التكلفة المنخفضة قد لا تضم أحدث التقنيات المتوفرة بالسوق، إلا أننا سنلقي نظرة على أبرز الخصائص التي يحتويها الجهاز نوكيا 105 بلاس، وهي كالتالي:

زوايا التصوير في الهاتف ليست ملفتة إذا ما قورنت بالكاميرات الموجودة في الأجهزة الذكية الأخرى.

ربما لن تستقبل تحديثات دورية للنظام الأساسي.

رغم هبوط أثمانها، يظل الجوال يحمل في طياته قيمة مرتفعة وصلابة في الاستخدام.

يتمتع الهاتف بواجهة استخدام تتسم بالبساطة وسهولة الاستعمال.

يوفر مجموعة من الوظائف الرئيسية التي تفي بمتطلبات المستعملين، بما في ذلك الولوج إلى الشبكة العنكبوتية، البرمجيات الأساسية وخيارات الاتصال المختلفة.

يحظى بعمر بطارية مديد، الأمر الذي يتيح له إمكانية الاستعمال اليومي المرهق دون اللزوم لإعادة شحن بشكل دائم، إذ من الممكن أن يصمد مدة تصل إلى عشرين يومًا بدون الحاجة إلى شحنه.

مميزات هاتف نوكيا 105 بلاس

يتميز هاتف نوكيا عن غيره من الهواتف الأخرى بعدة مميزات وهى على النحو التالي:

شاشة بألوان زاهية مقاس 1.8 بوصة تقدم تجربة رؤية مريحة وذات دقة عالية.

بطارية متينة تستمر لغاية 20 يومًا في حالة الانتظار، ما يؤكد على غنى الحاجة لإعادة الشحن بشكل متواصل.

يوجد في الهاتف راديو FM مدمج.

مصباح يدوي صغير يقدم إنارة مساعدة في المناطق المعتمة، أو خلال الحوادث الطارئة.

ألعاب Snake و Tetris الكلاسيكية متوفرة.

سهولة الاستخدام بشكل خاص للمبتدئين وكذلك الأشخاص المسنين.

سعر هاتف نوكيا 105 بلاس

تتميز هواتف نوكيا بتكلفتها الاقتصادية وأثمانها التي لا تقارن، الأمر الذي يجعلها مناسبة لكافة الموازنات المالية، يمكن للجميع الحصول على تكنولوجيا عالية الجودة دون القلق من التكاليف المادية، إذ يصل سعر الهاتف إلى 450 جنيه مصري فحسب.