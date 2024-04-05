ارتاحي من الزن بتاع العيال طول النهار.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 علي النايل سات والعرب سات بجودة ممتازة

تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات الفضائية المتعددة التي تم تخصيصها للصغار، وقد استطاعت هذه القناة أن تكتسب محبة الأطفال نظراً لما تقدمه من أغاني يؤديها أحد الشخصيات المحببة للأطفال، وهي شخصية لولو، تتميز قناة وناسة بأنها قناة مجانية تبث كل أغانيها باللغة العربية، وقد تم تأسيسها عام 2007، كما أن القناة متاحة للمشاهدة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

يمكن مشاهدة قناة وناسة الخاصة بالأطفال ومواكبة أحدث برامجها بلا مقابل ودون الحاجة إلى الاشتراك، وذلك عبر استقبال بثها من القمر الصناعي نايل سات بواسطة إعدادات التردد الآتية:

تردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

يمكن لجمهور قناة وناسة الصغار مشاهدة أحدث الأناشيد عبر القمر الصناعي عرب سات دون الحاجة إلى دفع أي اشتراكات، وذلك ببساطة عبر تسجيل المعلومات المتعلقة بالتردد الجديد كالتالي:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

إستقبال تردد قناة وناسة

يمكنكم استقطاب بث قناة وناسة عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، ويمكن تحميل التردد بسهولة عن طريق الآتي:

فتح شاشة التلفزيون.

ثم الضغط على زر القائمة بالريموت كنترول.

بعد ذلك يتم الضغط على بحث يدوي.

يتم بعد ذلك إدراج معلومات التردد واختيار القمر الاصطناعي المعين.

الضغط على زر البحث.

اغاني قناه وناسة 2024

من الممكن مشاهدة ومتابعة مجموعة مختارة من أجمل أغاني الصغار من خلال بث قناة وناسة التلفزيونية، وتتضمن هذه المجموعة الأغاني التالية: