كيف تحصل على أكواد ببجي 2024 PUBG Mobile Codes؟ وطريقة تنزيل اللعبة على الهاتف

تتصدر أكواد ببجي 2024 محركات البحث مؤخرًا، حيث باتت لعبة إلكترونية واحدة هي التي اتفق عليها جميع المستخدمين من حول العالم، حيث أشاد المستخدمين بجودة اللعبة وفكرتها المبتكرة والفريدة من نوعها، لذا كانت عملية تحميل اللعبة فور طرحها في السوق تجاوزت أي لعبة أخرى منافسة لها، وتلك اللعبة هي لعبة ببجي التي تتوفر بها شدات، والتي تساعد اللاعبين على استخدام أسلحة وذخائر حديثة، مع الحصول على ملابس تميز اللاعب عن باقي اللاعبين داخل المباراة.

طريقة الحصول على أكواد ببجي

حتى يتمكن اللاعب داخل ببجي من الحصول على الكثير من أكواد ببجي 2024 والتي تمكنه من امتلاك معدات وفيرة داخل اللعبة لأطول فترة ممكنة عليه، بمعرفة خطوات الحصول على الشدات وهي عبارة عن الآتي:

في البداية يجب عليك التوجه إلى الواجهة الرئيسية للعبة، حتى تبدأ في تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي.

بعد ذلك عليك بالانتقال إلى صفحة المتجر، حتى تتمكن من الضغط على زر الشحن.

ثم قم باضافة الرقم التعريفي، ويجب عليك التأكد من تدوينه بصورة صحيحة.

قم بتحديد الكمية المناسبة لشحن الشدات، حتى تنتقل بعد ذلك إلى صفحة سداد الرسوم.

وفور أن تنتهي عملية السداد عليك بالضغط على أيقونة شراء.

كيفية تحميل لعبة ببجي 2024

في حال عدم توفر لعبة ببجي على هاتفك، يمكنك معرفة طريقة التحميل المناسبة لك، حتى تتمكن من بدء رحلة ممتعة داخل ببجي، ولهذا تتمثل خطوات التحميل في الآتي: