تعرف على جدول الاعتكاف الأيام المتبقية من شهر رمضان في الحرم المكي 1445 وفق الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، عن جدول الاعتكاف خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان في الحرم المكي، حيث تعتبر عبادة الاعتكاف واحدة من أهم وأبرز العبادات خلال شهر رمضان المبارك وخاصة في تلك الأماكن المقدسة، وقد حددت الهيئة عددا من الشروط والضوابط للتسجيل في الاعتكاف سنتعرف عليها من خلال المقال الحالي.

جدول الاعتكاف الأيام المتبقية من شهر رمضان المعظم في الحرم المكي

تم الكشف عن جدول الاعتكاف في الحرم المكي للأيام المتبقية في شهر رمضان. وفيما يلي الجدول:

يوم 26 رمضان: التسليمات الأولى بواسطة الشيخ بدر بليلة، والتسليمات الأخيرة بواسطة الشيخ ماهر المعيقلي .

يوم 27 رمضان: التسليمتين الأولى بواسطة الشيخ بدر التركي، والتسليمتين الثانية بواسطة الشيخ الوليد الشمسان، والتسليمة الأخيرة بواسطة الشيخ عبد الرحمن السديس.

يوم 28 رمضان: التسليمات الأولى بواسطة الشيخ ماهر المالكي، والتسليمات الأخيرة بواسطة الشيخ الدكتور بدر بليلة.

يوم 29 رمضان: التسليمات الأولى بواسطة الشيخ عبد الله الجهني، والتسليمات الأخيرة بواسطة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري.

يوم 30 رمضان: التسليمات الأولى بواسطة الدكتور بدر بليلة، والتسليمات الأخيرة بواسطة الدكتور ماهر المعيقلي .

تعرف على شروط الاعتكاف في المسجد الحرام

بالنسبة لشروط الاعتكاف في المسجد الحرام، وضعت الهيئة العامة لشؤون الحرمين عددا من الضوابط والشروط التي يجب اتباعها، وتشمل هذه الشروط:

1. إن يكون عمر المتقدم للاعتكاف لا يقل عن 18 عاما.

2. الالتزام بأحكام ومعايير الاعتكاف المحددة.

3. ضرورة أن يكون الاعتكاف في الفترة المحددة لذلك من 20 رمضان حتى ليلة عيد الفطر.

4. عدم إحضار الأطفال معك.

5. عدم انعقاد مؤتمرات أو دروس دينية في مواقع الاعتكاف.

6. عدم وضع الملابس الخاصة بالمعتكفين داخل المدرجات سواء للنساء أو الرجال.

7. إحضار صورة هوية وطنية صالحة، أو بطاقة إقامة لغير السعوديين.

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