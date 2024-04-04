“الكشوفات الجديدة نزلت”تحميل pdf أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم المحافظات العراقية

صرح مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن الإنتهاء من رفع أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم المحافظات العراقية، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية الذي يعد من أشهر برامج الدعم في العراق.

حيث تسعى الحكومة العراقية على توفير الدعم اللازم لعدد كبير من الأسر والمواطنين العراقيين وذلك من خلال برنامج الرعاية الإجتماعية، وأشارت وزارة العمل العراقية أنها استقبلت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية إلا أنها لم توافق إلا على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط الآتية:

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية العراق 2024

حيث أعلنت الحكومة العراقية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية وهي:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

ألا يكون للمواطن دخل شهري ثابت.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

وأخيراً ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ويمكنكم بكل سهولة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال إتباع الخطوات الآتية: