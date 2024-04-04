“الكشوفات الجديدة نزلت”تحميل pdf أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم المحافظات العراقية
أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
صرح مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن الإنتهاء من رفع أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم المحافظات العراقية، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية الذي يعد من أشهر برامج الدعم في العراق.
حيث تسعى الحكومة العراقية على توفير الدعم اللازم لعدد كبير من الأسر والمواطنين العراقيين وذلك من خلال برنامج الرعاية الإجتماعية، وأشارت وزارة العمل العراقية أنها استقبلت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية إلا أنها لم توافق إلا على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط الآتية:
شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية العراق 2024
حيث أعلنت الحكومة العراقية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية وهي:
- أن يكون المواطن عراقي الجنسية.
- ألا يكون للمواطن دخل شهري ثابت.
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.
- ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.
- وأخيراً ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.
أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
ويمكنكم بكل سهولة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال إتباع الخطوات الآتية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
- أو الدخول على منصة مظلتي.
- اختر الرعاية الإجتماعية.
- حمل الكشوفات الموجودة أمامك.
- انتظر ليتم الإنتهاء من تحميل الكشوفات.
- ثم ابحث عن اسم المواطن في الكشوفات.
- في حالة العثور على اسم المواطن يرجى التأكد من تطابق تاريخ الميلاد.
- أما في حالة عدم العثور على اسم المتقدم فيرجى متابعة الكشوفات الجديدة لاحقاً.