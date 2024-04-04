طريقة تحميل الواتس الذهبي الجديد 2024.. تعرف على مزايا واتساب الذهبي بعد التطوير والاضافات

يبحث الملايين من المستخدمين عن تحميل الواتس اب الذهبي 2024 الذي يطلق عليه واتساب أبو عرب الذي يعد واحدًا من أقوى وأهم وأشهر النسخ المعدلة لتطبيق واتساب بلس، ويحظى بشعبية كبيرة وشهد انتشار واسع نظرًا لاستقراره وقلة المشاكل التي تواجه المستخدمين، ويتمتع بمستوى عالٍ من الأمان والحماية، مما يجعله مقاومًا تمامًا للحظر والفيروسات، ولهذا سوف نوضح طريقة تحميل الواتس اب الذهبي 2024 إلى جانب ذلك مميزاته التي لامثيل لها.

مميزات تحميل الواتس اب الذهبي 2024

قبل أن نستعرض طريقة تحميل الواتس اب الذهبي 2024، لا بد أن ننوه إلى مميزات تحميل الواتس اب الذهبي 2024، وهي:

يمكنك تنزيل الصور من حالات واتساب جهات الاتصال، وإرسال رسائل جماعية إلى عدد كبير من جهات الاتصال في نفس الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو من حالات واتساب جهات الاتصال.

يتيح لك واتساب الذهبي أيضًا إخفاء علامات الصح الزرقاء والثانية التي تشير إلى قراءة الرسالة أو استلامها من قبل المرسل.

كما يمكنك إخفاء حالة “شاهدت” التي تشير إلى مشاهدة حالات واتساب جهات الاتصال، وحالة “يكتب” التي تشير إلى كتابة رسالة إلى جهة اتصال معينة.

وفيما يتعلق بجدولة إرسال الرسائل الجماعية إلى وقت محدد لاحقًا، يمكنك أيضًا القيام بذلك من خلال تطبيق واتساب الذهبي، مما يتيح لك التنظيم والتخطيط بشكل أفضل لتواصلك مع جهات الاتصال الخاصة بك.

طريقة تحميل الواتس اب الذهبي 2024