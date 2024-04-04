مُتاح هنـا .. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الأخيرة

تتزايد الاهتمامات بين المواطنين في العراق حول كيفية الاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية لعام 2024 عن الشهر الحالي وذلك من أجل الاستعلام عن استحقاق الوجبة الأخيرة أم لا، كما يعد الحصول على الرعاية الاجتماعية أحد الدعم الرئيسي الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، والذي يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأشخاص ذوي الدخل المحدود والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، ويُعتبر هذا النوع من الدعم الاجتماعي جزءاً أساسياً من الجهود الحكومية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

رابط الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024

هذا وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعام الحالي، كما تعتبر هذه الخدمات من الأساسيات التي تقدمها الحكومة العراقية للفئات المحتاجة، ومن أجل الاطلاع على القائمة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة البوابة الإلكترونية الرسمية لمنصة “مظلتي” البوابة الإلكترونية الرسمية منصة مظلتي. اختر برنامج الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة. حدد الطعام السابع والأخير من البرنامج. قم بتحديد موقع سكنك الحالي بدقة. أدخل جميع المعلومات المطلوبة بعناية. اضغط على خيار الاستعلام للتحقق من الأسماء المؤهلة سيتم إصدار قوائم تضم أسماء المستفيدين من الخدمات الاجتماعية في الدفعة السابعة والأخيرة.

شروط الحصول على برنامج المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024

وهناك عدة شروط من خلالها يتمكن المواطنين الحصول على الدعم الشامل المخصص للمشمولين بالرعاية الاجتماعي في العراق وتمثلت في التالي :-