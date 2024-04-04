خطوات التقديم على منحة 300 دينار تونس 2024 والشروط اللازمة للتسجيل

بعدما أعلنت الحكومة التونسية على منحة 300 دينار تونس 2024، وبدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن خطوات ورابط التقديم، وكانت وزارة الشؤون الإجتماعية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة للحصول على المنحة المقدمة من وزارة الشؤون الإجتماعية بتونس وقيمتها 300 دينار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل والشروط المطلوبة …

شروط منحة 300 دينار تونس

حيث أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة 300 دينار تونس، وهي:

أن يكون المتقدم تونسي الجنسية ومقيم في تونس إقامة دائمة.

ألا يزيد دخل المتقدمة عن 180 دينار تونسي.

يجب أن يكون المتقدم عاطل عن العمل.

أن يكون المتقدم غير قادر على دفع المصروفات المدرسية لأبنائه.

وأخيراً أن يكون المتقدم مسجل في وزارة الشؤون الإجتماعية بتونس.

خطوات التقديم على منحة 300 دينار تونس 2024

وأكدت وزارة الشؤون الإجتماعية بتونس على تدشين رابط الكتروني خاص للتسجيل في منحة 300 دينار وإليكم خطوات التسجيل …