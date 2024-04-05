عربي و دولي
“التسجيل الآن هُنــــا douane.gov.dz“ استمارة التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 والوثائق المطلوبة
استمارة التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024
قامت المديرية العامة للجمارك في الجزائر بالإعلان عن مسابقة التوظيف في الجمارك والغرض من ذلك مساعدة العاطلين عن العمل في الحصول على فرصة عمل ثابت مقابل راتب ثابت وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين والحد من نسبة البطالة داخل الدولة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا استمارة التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024، وسوف نوضح لكم أيضا الوثائق المطلوبة للتسجيل في المسابقة.
استمارة التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024
لكل من يرغب في التسجيل في مسابقة التوظيف بالجمارك يجب اتباع الخطوات التالية:
- في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمديرية العامة للجمارك.
- من القائمة الموضحة أمامك يجب الدخول على خانة التوظيف ومنها قم باختيار مسابقة الجمارك.
- يرجى ملء الاستمارة من خلال إدخال البيانات المطلوبة.
- يجب إرفاق الوثائق المطلوبة أيضا.
- أخيرا قم بالنقر على زر إرسال الطلب وسوف يتم مراجعته من قبل الجهات المسؤولة وفي حين الموافقة المبدئية سوف يتم التواصل معكم وتحديد موعد المقابلة الشخصية.
الوثائق المطلوبة للتسجيل في مسابقة الجمارك
عند التسجيل في مسابقة الجمارك يجب تحضير الأوراق التالية:
- تقديم طلب خطي ينص على رغبة المتقدم في التسجيل على المسابقة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطني.
- صورة من شهادة المؤهل الدراسي للمتقدم.
- تقديم شهادات الخبرة إن وجد.
- يرجى دفع الرسوم المحددة والتي قدرها 200 دينار ويتم تحويلهم بواسطة البريد الجزائري على الرقم 50.3000 مفتاح 52.
- تقديم وثيقة الإقامة.
- يرجى إرفاق عنوان المتقدم ورقم الهاتف الخاص به من أجل التواصل معه.