“التسجيل الآن هُنــــا douane.gov.dz“ استمارة التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 والوثائق المطلوبة

قامت المديرية العامة للجمارك في الجزائر بالإعلان عن مسابقة التوظيف في الجمارك والغرض من ذلك مساعدة العاطلين عن العمل في الحصول على فرصة عمل ثابت مقابل راتب ثابت وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين والحد من نسبة البطالة داخل الدولة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا استمارة التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024، وسوف نوضح لكم أيضا الوثائق المطلوبة للتسجيل في المسابقة.

استمارة التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

لكل من يرغب في التسجيل في مسابقة التوظيف بالجمارك يجب اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمديرية العامة للجمارك. من القائمة الموضحة أمامك يجب الدخول على خانة التوظيف ومنها قم باختيار مسابقة الجمارك. يرجى ملء الاستمارة من خلال إدخال البيانات المطلوبة. يجب إرفاق الوثائق المطلوبة أيضا. أخيرا قم بالنقر على زر إرسال الطلب وسوف يتم مراجعته من قبل الجهات المسؤولة وفي حين الموافقة المبدئية سوف يتم التواصل معكم وتحديد موعد المقابلة الشخصية.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في مسابقة الجمارك

عند التسجيل في مسابقة الجمارك يجب تحضير الأوراق التالية: