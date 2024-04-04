استعد لتقديم الساعة 60 دقيقة .. عاجل تفعيل التوقيت الصيفي في هذا الموعد

بعد انتهاء فصل الشتاء وإعلان مجلس الوزراء في أبريل الماضي بدء تطبيق التوقيت الصيفي، بدأ العديد من المواطنين البحث عن موعد تطبيقه، كما ينص القانون المعتمد على مجلس النواب على التنظيم والتطبيق الدقيق للتوقيتين الشتوي والصيفي، حيث يُعتبر الجمعة الأخيرة من شهر أبريل بداية تطبيق التوقيت الصيفي، ويمتد حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وبموجب ذلك، فإن موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 كان يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024.

أسباب تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي

وهناك عدة أسباب والتي من خلالها يتم اعتماد التوقيت الصيفي والشتوي داخل الأراضي المصرية :-

سبب تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الآونة الأخيرة، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

كما يهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

حيث يهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

التوقيت الصيفي يعود من جديد

باعتماد تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي، يسهم المجتمع في ترشيد استخدام الطاقة وتعزيز الاقتصاد، وذلك من خلال تحديد ساعات العمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية، بالتالي، يعد هذا النظام خطوة إيجابية نحو الاستدامة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.