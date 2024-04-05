“الوكالة الوطنية للتشغيل 800 دينار جزائري“ كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت anem.dz والشروط المطلوبة

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل داخل الجزائر بإطلاق الكثير من برامج الدعم المختلفة والتي من أبرزها منحة المرأة الماكثة في البيت وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه كل شهر للسيدات الأرامل والمطلقات، ولكن يتم صرفه وفق مجموعة من الشروط، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

قامت الوكالة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على منحة المرأة والتي تتمثل في:

عدم امتلاك المتقدمة لمعاش شهري أو مصدر دخل شهري ثابت.

يجب أن تكون المتقدمة من فئة الأرامل والمطلقات.

إذا كانت السيدة المتقدمة متزوجة يجب أن يكون زوجها لديه ما يعيقه عن العمل.

يشترط أن يكون عمر المتقدمة أكبر من ثمانية عشر عام.

يجب أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

يتطلب من المتقدمة التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

رابط التسجيل على منحة المرأة الماكثة في البيت

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل في الجزائر. يتطلب منك تسجيل الدخول من خلال إدخال الحساب الخاص بالمتقدمة. بعد ذلك من الصفحة الرئيسية يجب النقر على خيار منحة المرأة الماكثة في البيت. يجب على المتقدمة ملء النموذج الخاص بالمنحة بالبيانات المطلوبة. قومي بإرسال الوثائق المطلوبة. أخيرا يجب الضغط على خانة إرسال الطلب.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت