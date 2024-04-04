مسلسل قيامة عثمان تفاصيل الحلقة الجديدة” نزل تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات وعرب سات 2024م

لكل محبي المسلسلات التركية وخاصة التاريخية منها، حيث يبحث الكثير من المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي عن تردد قناة الفجر الجزائرية، كون أن قناة الفجر الجزائرية تُعتبر واحدة من أهم القنوات في الوطن العربي، لأنها تقوم بنقل العديد من المسلسلات التركية، ومن بين هذه المسلسلات مسلسل “قيامة عثمان” الذي يتناول قصة ومراحل تأسيس الدولة العثمانية، وعبر الفقرات التالية سوف نستعرض تردد قناة الجزائرية على الأقمار الصناعية، وكيفية ضبطه.

تعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات وعرب سات 2024م

تتوفر قناة الفجر الجزائرية على عدة ترددات على الأقمار الصناعية المختلفة، لضبط تردد القناة على الأقمار الصناعية الشائعة، يمكنك اتباع الإعدادات التالية:

1. القمر الصناعي: النايل سات.

– التردد: 11034.

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي (H).

– جودة البث: HD.

الآن يمكنكم متابعة وتنزيل ترددات القنوات التالية:-

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2. القمر الصناعي: عرب سات.

– التردد: 12034.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل الاستقطاب: أفقي (H).

– جودة القناة: HD.

لإضافة تردد القناة على جهاز الريسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بفتح قائمة الإعدادات على جهاز الريسيفر باستخدام الريموت كنترول الخاص به.

2. ابحث عن خيار “التثبيت اليدوي” أو خيار مشابه في قائمة الإعدادات، وقد يكون موجودًا في قسم البحث أو القنوات أو الاستقبال.

3. بعد العثور على الخيار المناسب، قم بإدخال التردد الصحيح لقناة الفجر الجزائرية ومعدل الترميز ومعامل الاستقطاب بناءً على القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة منه (نايل سات أو عرب سات).