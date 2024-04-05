“تليفونك هيرجع جديد لانج بدون حذف أي حاجة“ خطوات إعادة ضبط المصنع لهاتف هواوي بدون حذف البيانات

يواجه الكثير من الأشخاص العديد من المشاكل في الهاتف الخاص به سواء عند إجراء المكالمات أو عند استخدام التطبيقات كما أنه يوجد بعض الحالات أيضا التي تجد أن هاتفها قد توقف عن العمل فجأة، وذلك يحتاج إلى أن يقوم المستخدم بحذف جميع البيانات الموجودة على الهاتف وذلك من خلال إجراء إعادة ضبط مصنع للهاتف، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

إعادة ضبط مصنع للهاتف

يجب العلم أن إعادة ضبط المصنع هو عبارة عن حذف جميع البيانات والتطبيقات المثبتة على الهاتف، كما أنه يختلف من هاتف لآخر، إذا كان هاتفك سامسونج يجب اتباع الخطوات التالية من أجل إجراء إعادة ضبط مصنع بدون حذف البيانات:

في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالهاتف. ومنها قم بالنقر على خانة الحسابات. ثم بعد ذلك يرجى الدخول على خيار النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط. قم بالضغط على زر ضبط البيانات، ثم انقر على خانة إعادة ضبط إعدادات الشبكة. أخيرا سوف تجد أن الهاتف قام بالغلق والفتح من تلقاء نفسه وتلك الطريقة تقوم بإعادة ضبط الشبكات والتي تتمثل في البلوتوث والواي فاي و VPN ولا تقوم بحذف البيانات.

خطوات إعادة ضبط المصنع لهاتف هواوي بدون حذف البيانات

إذا كنت ترغب في إجراء إعادة ضبط المصنع لأجهزة هواوي يجب اتباع الخطوات التالية: