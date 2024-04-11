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“الأفضل من اوبو بذاكرة قوية وكاميرا واضحة“ مواصفات هاتف اوبو رينو Oppo Reno 11 5G الجديد أحدث اصدارات اوبو العبقرية بمواصفاته الجبارة
Oppo Reno 11 5G
تعتبر شركة أوبو واحدة من الشركات المعروفة والرائدة في تصنيع الهواتف المحمول، كما أنها تحرص دائما على تقديم كل ماهو جديد وعصري، وفقا لما صرحت عنه إدارة الشركة في إحدى المؤتمرات الصحفية أنه من المقرر إطلاق هاتف جديد وهو Oppo Reno 11 5G ومن المقرر أن ذلك الهاتف سوف يكتسح الأسواق وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
Oppo Reno 11 5G
يمتلك هاتف أوبو رينو 5 جي العديد من المواصفات الرائعة والجبارة والتي تجعلك تقوم بشرائه ومن أبرز تلك المواصفات:
- الهاتف يدعم شريحتين اتصال بخاصية الفايف جي.
- يمكن إضافة كارت ميموري وذلك من أجل الإرتقاء بالمساحة.
- يأتي الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 14، و الواجهة الخاصة به هي أوبو Coloros 14.
- الهيكل الخارجي للهاتف مصنوع من البلاستيك.
- الشاشة الخاصة بالجهاز مصنوعة من AMOLED وقياسها 6.7 بوصة، بينما الدقة الخاصة بها هي 1080×2412 بيكسل وتتمتع بجودة FHD+ والكثافة الخاصة بها 394 بيكسل لكل بوصة بينما الإضاءة الخاصة بها تصل حتى 950 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز.
- يوجد طبقة حماية على الشاشة من النوع Asahi Glass AGC DT Star 2.
- الهاتف يوجد منه إصدارين الأول يتمتع بمساحة 128 جيجا ورامات 8 جيجا رام، والثاني يتمتع بمساحة 256 جيجابايت ورامات 12 جيجا رام.
مواصفات هاتف Oppo Reno 11 5G
يتمتع هاتف Oppo Reno 11 5G بالكثير من المواصفات والتي من أبرزها:
- يمتلك ثلاث كاميرات خلفية الأولى دقتها 50 ميجابكسل، بينما الثانية دقتها 32 ميجابكسل والثالثة تتمتع بدقة 8 ميجابكسل.
- بينما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجابكسل.
- يدعم فلاش ليد للكاميرا الخلفية.
- يمكن استخدام الهاتف كريموت وذلك لأنه يدعم مستشعر IR Blaster.
- يوجد نظام حماية من خلال بصمة الإصبع والتي توجد أسفل الشاشة ويوجد أيضا بصمة التعرف على الوجه.
- الهاتف يأتي باللون الرمادي والأخضر.