نزّل واتساب الذهبي WhatsApp Gold 2024 نسخة بدون حظر نهائي.. المزايا وكيفية التنزيل للاندرويد والايفون

خدمة تحميل واتساب جولد هو أكثر ما يهتم به عدد كبير من المستخدمين حول العالم، حيث يعتبر هو التعديل الأبرز على تطبيق واتساب العادي، فقد تم تصميمه بطريقة تلائم الاستخدام من جانب ملايين المستخدمين في مختلف الدول، لما يمتلكه من مزايا هامة وخدمات اضافية، لذا نستعرض الآن بالخطوات كيفية تحميل واتساب جولد وما هي المزايا التي يقدمها.

تحميل واتساب جولد

يمكن الحصول على تطبيق واتساب جولد على الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه إلى محرك جوجل بشكل مباشر.

يتم البحث عن تطبيق واتساب جولد.

فور ظهور مجموعة من النتائج الخاصة بالبحث يتم اختيار النتيجة الأولى.

تحميل التطبيق من خلال الموقع المعتمد.

على الفور سوف يتم تحميل التطبيق على الهاتف.

الضغط على أيقونة تثبيت التطبيق.

وفر تثبيت التطبيق يتم تدوين بيانات المستخدم لكي يتم انشاء حساب جديد.

الدخول إلى الخدمات الالكترونية المتاحة داخل التطبيق وبداية الدردشة.

مميزات تحديث واتساب جولد

جاء تحديث تطبيق واتساب جولد يتضمن للمستخدمين مجموعة كبيرة من المزايا الاضافية، والتي تتمثل فيما يلي: