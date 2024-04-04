GOOgle DRive بي دي اف..اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2020 عبر رابط منصة مظلتي بعموم المحافظات العراقية
رابط منصة مظلتي
سيتم نشر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمجرد الإعلان عنها، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين الحصول على هذه الأسماء من خلال رابط مباشر، وقد قامت الوزارة بفحص الطلبات المقدمة من المواطنين بكل شفافية ونزاهة لتحديد المستحقين من برنامج الرعاية الاجتماعية.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
تعتبر الرعاية الاجتماعية أحد الأولويات التي توليها الحكومة العراقية اهتمامًا كبيرًا حيث تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة لتوفير الحياة الكريمة لها، وبفضل جهود الحكومة، يمكن للمواطنين العراقيين الحصول على المساعدة التي يحتاجونها للتغلب على الصعوبات المالية التي قد يواجهونها وقد وضعت الحكومة العراقية عدة شروط ليكون من ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ومنها:
- أن يكون الراتب الشهري للمتقدم أقل من الحد الأدنى المسموح به للدخل.
- أن تتكون أسرة المتقدم من أربعة أفراد على الأقل.
- ألا يمتلك المتقدم دخلًا غير ثابت.
- تقديم مستندات تثبت محل الإقامة، بما في ذلك نسخة من الهوية الوطنية سارية المفعول.
- تقديم شهادات الميلاد لأفراد الأسرة.
- إحضار الوثائق الخاصة بالدخل مثل شهادات الرواتب.
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بشكل دائم في البلاد.
كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
إذا أردت الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 فاتبع الخطوات التالية:
انقر على منصة مظلتي.
- اضغط بعد ذلك على خانة الخدمات الإلكترونية المتاحة.
- حدد بعد ذلك خانة “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.
- حدد نوع الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.
- أدخل بعد ذلك اسم المواطن كاملاً بشكل صحيح.
- اكتب رقم الهوية بشكل صحيح وصالح لفترة زمنية ممتدة.
- تحقق من صحة البيانات التي أدخلتها.
- انقر بعد ذلك على خانة “تحميل”.
- وبعد دقائق قليلة، ستظهر قائمة المستفيدين من الدعم.