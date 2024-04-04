شلون أطلع البطاقة أونلاين .. خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

في العراق، يُمكن للمواطنين الحجز للحصول على بطاقة الهوية الوطنية بسهولة من خلال الإجراءات الإلكترونية المتاحة، ومن خلال عدد قليل من الخطوات، يمكنك تقديم الطلب وحجز موعد لاستلام بطاقتك بسرعة ويُسر فقط اتبع الخطوات التالية من أجل التمكن من الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في العراق اونلاين بسهولة.

رابط وخطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق يتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية الرسمي عبر الرابط المخصص. النقر على أيقونة حجز البطاقة الوطنية الموحدة. تسجيل البيانات الشخصية مثل الاسم، وتاريخ الميلاد، والجنس، ومكان الإقامة، والعنوان الحالي. إدخال رقم الهاتف الجوال الخاص بالمواطن. الضغط على أيقونة حجز البطاقة بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة. طباعة إيصال الحجز لاستخدامه في استلام البطاقة الوطنية الموحدة.

قامت الوزارة المعنية بالشؤون الداخلية والأمن في العراق بتحديد أوقات معينة لحجز المواعيد الإلكترونية في كل محافظة عراقية، والهدف من هذا التحديد هو تقليل الضغط على الموقع الإلكتروني وتوزيع الحجوزات على مدار اليوم بشكل متساوي

الأوقات المحددة لحجز البطاقة الوطنية الإلكترونيا هي كالتالي

مواعيد الحجز في محافظات كركوك وصلاح الدين وأربيل، يكون الحجز متاحًا من الثامنة حتى التاسعة صباحًا.

مواعيد الحجز في محافظات الرصافة والتاجي وبغداد والبصرة، يمكن الحجز من التاسعة حتى العاشرة صباحًا.

مواعيد الحجز في محافظات نينوى وباقي المحافظات الأخرى، يكون الحجز متاحًا من العاشرة حتى الحادية عشر صباحًا.

شروط الحصول على البطاقة

أولا يجب أن يكون المتقدم مواطنًا عراقيًا. ثانيًا يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق بشكل مستمر. ثالثا يجب تقديم وثيقة تثبت الموقع العسكري للمتقدم. رابعًا يجب أن يكون عمر المتقدم الأدنى 18 عامًا. ستتم مراجعة البيانات المدرجة في الاستمارة خلال ثلاثة أيام عمل. بعد تلقي إشعار بجاهزية البطاقة، يجب على المتقدم الذهاب إلى السجل المدني لاستلامها. يجب دفع المبلغ المالي المخصص لاستخراج البطاقة والذي يبلغ 5 ألاف دينار عراقي.

هذه الشروط تضمن تقديم طلب استخراج بطاقة الهوية الوطنية بطريقة صحيحة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في العراق.