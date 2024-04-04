رابط التقديم في الاسكان المتميز 2024 والأوراق والشروط المطلوبة

رابط التقديم في الاسكان المتميز 2024، أعلنت وزارة الإسكان والتعمير عن فتح باب التسجيل في الإسكان المتميز الذي يعد من أهم الأمور التي بدأت عمليات البحث تتزايد عنها خلال الساعات الأخيرة، وأعلنت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه تم طرح شقق ووحدات سكنية بمساحات تبدأ من 63 جتى 93 متر، كما أعلنت الوزارة عن تسهيل أنظمة السداد للمتقدمين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط التي أعلنت عنها الوزارة ….

رابط التقديم في الاسكان المتميز 2024

حيث أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تبدأ من 63 إلى 93 متر مربع، في عدد من المدن على مستوى الجمهورية وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص نظام أسبقية الحجز وذلك من خلال الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير ، كما أضافت الوزارة إلى أن الموقع يحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الوحدات السكنية و المساحات المتاحة، وإليكم خطوات التقديم.

زيارة الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير من هنا.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل البريد الالكتروني والإسم الرباعي والوظيفة ورقم الهاتف.

سوف تصلك رسالة الكترونية مكتوب فيها كلمة المرور .

قم بإدخال كلمة المرور .

ثم اضغط على “تسجيل”.

في حالة قبول الطلب يجب على المتقدم أنم يقوم بسداد مبلغ 60 ألف جنيه لضمان جدية الحجز.

بالإضافة إلى سداد رسوم التسجيل بقيمة 750 جنيه.

شروط التقديم على شقق الاسكان 2024

وأعلنت وزارة الإسكان والتعمير عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على شقق الاسكان المتميز والتي جاءت كالتالي: