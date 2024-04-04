تحميل تطبيق ولي الأمر في عمان للدخول البوابه التعليمية نتائج الطلاب اخر اصدار 2024

بما أن التواصل بين المدارس وأولياء الأمور يعتبر أمراً حيوياً لتعزيز عملية التعليم وتحسين تجربة التعلم للطلاب، فإن وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان قد أدركت أهمية توفير وسيلة فعّالة لهذا التواصل، ومن هنا، تم إطلاق تطبيق “ولي الأمر” في أحدث إصداراته لعام 2024، حيث يهدف هذا التطبيق إلى تسهيل الاتصال بين المدارس وأولياء الأمور، وتوفير مجموعة واسعة من الخدمات والمزايا التي تساهم في تعزيز تجربة التعلم وتمكين الطلاب من تحقيق أقصى استفادة من التعليم، وفي هذا السياق، سنستعرض بعض مزايا وخدمات تطبيق “ولي الأمر” الجديد لعام 2024 والتي تسهم في تحسين جودة التواصل والمشاركة بين المدرسة وأولياء الأمور.

مميزات تطبيق ولي الأمر في عمان

تم إطلاق تطبيق “ولي الأمر” في سلطنة عمان عام 2024 لتسهيل التواصل بين المدارس وأولياء الأمور.

يوفر التطبيق العديد من الخدمات المهمة والمفيدة للأهالي، مع سهولة استخدامه وتوافره لمستخدمي أنظمة أندرويد.

يمكن لأولياء الأمور تنزيل التطبيق من متجر تطبيقات أندرويد باسم “ولي الأمر” وتثبيته على أجهزتهم الذكية.

يتيح التطبيق إنشاء حساب وتسجيل الدخول للاستفادة من خدمات مثل تتبع نتائج الطلاب والتواصل المباشر مع المعلمين.

كما يمكن للمستخدمين تثبيت تطبيق “ولي الأمر” على أجهزة iPhone والاستفادة من مزاياه مثل متابعة الجداول المدرسية والمشاركة في الفعاليات المدرسية.

خطوات تحميل تطبيق “ولي الأمر” في سلطنة عمان