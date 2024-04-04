ابحث عن اسمك.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 اسماء الوجبة الاخيرة

يترقب العديد من المواطنين الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الساعات الراهنة حيث تقوم الوزارة حاليًا بفحص وتدقيق جميع الطلبات المقدمة بهدف ضمان صرف الرعاية للأشخاص المستحقين فقط بعد التحقق من توافر الشروط فيهم، ويتم صرف الدعم للفئات الأكثر احتياجا بناءً على نتائج هذا الفحص والتدقيق، وذلك لضمان توفير الدعم اللازم للفئات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الساعات القادمة، وسوف توضح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن قيمة دعم الرعاية الاجتماعية تتفاوت تبعا لعدد أفراد الأسرة، وتتمثل هذه القيمة على النحو التالي:

إذا كانت الأسرة مؤلفة من 4 أفراد، سيتم صرف دعم بقيمة 420 ألف دينار عراقي.

وبينما إذا كانت الأسرة مؤلفة من 3 أفراد فسوف تحصل على دعم يبلغ 315 ألف دينار عراقي.

وإذا كانت الأسرة مكونة من فردين فإنها تحصل على دعم قدره 210 ألف دينار عراقي.

و في حالة وجود شخص واحد يستحق الدعم، يحصل عليه بقيمة 105 ألف دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ويمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

ابحث عن الخدمات الإلكترونية وحددها.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة.

حدد قسم “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024”.

قم بإدخال رقم الوجبة والمحافظة التي يقيم فيها المتقدم.

اكتب الرقم القومي بشكل صحيح واضغط على زر “استعلام”.

ستظهر للمتقدم الكشوف بصيغة PDF، ويمكنه تنزيلها على جهازه بالنقر على زر “تنزيل”.

من خلال هذه الخطوات يتمكن المواطنون من الاستعلام بسهولة وسرعة عن أسمائهم في الرعاية الاجتماعية، وبعد ذلك، يتم اعتماد الأسماء من قبل الوزير بعد مراجعة الطلبات المقدمة ومن المتوقع الإعلان عنها قريبًا.