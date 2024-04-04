الحكومة تتدخل لضبط الأسعار.. فرحة مش طبيعية.. سعر طن الذرة الصفراء اليوم الخميس 4 أبريل 2024

شهد سعر طن الذرة الصفراء اليوم تراجعاً الخميس، الموافق 4 أبريل، في المحافظات، بينما استقرت أسعار الأعلاف بشكل عام، بما في ذلك علف الدواجن والماشية، بعد فترة من الانخفاض الكبير، وهذا الاستقرار حدث بعد عملية بيع جزيرة رأس الحكمة وتوفر النقد الأجنبي في البنوك، إضافة إلى توقف تداول الدولار في السوق الموازية خلال الفترات الأخيرة، مما أثر إيجابًا على انخفاض أسعار الأعلاف وغيرها من المواد الغذائية، يقدم البديل تقريرًا شاملاً حول أسعار الأعلاف في المحافظات، بما في ذلك الأعلاف الحيوانية وأعلاف الدواجن، لمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة السطور التالية.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم الخميس 4 أبريل

فيما يتعلق بسعر طن الذرة الصفراء اليوم وأسعار خامات الأعلاف اليوم، جاءت كالتالي:

سجل سعر الذرة الصفراء في السوق المصرية 2024 البرازيلي والأرجنتيني، نحو 13 ألفًا و500 جنيه.

سجل سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني والأمريكي والصربي، نحو 10 آلاف و500 جنيه.

بلغ سعر الذرة الصفراء في السوق المصرية 2024 الأرجنتيني، نحو 13 ألفًا و200 جنيه للطن.

بلغ سعر طن الصويا نحو 25 ألفًا و800 للطن بنسبة بروتين 44%.

بلغ سعر طن كسب الصويا المستورد بروتين 46%، نحو 26 ألفًا و800 جنيه.

سجل سعر طن العباد المستورد، نحو 17 ألفًا للطن.

وصل سعر طن الردة في السوق المصرية 2024، إلى 11 ألفًا و300 جنيه.

ووصل سعر طن الجلوتوفيد نحو 11 ألف جنيه.

وصل سعر طن مستخلص بذرة القطن، إلى 23 ألف جنيه.

بينما تراوح سعر طن الجيلوتين، بين 45 و47 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم للخميس 4 أبريل في مصر

تتراوح أسعار الأعلاف في مصر بين 8 آلاف و32 ألف جنيه، وذلك حسب نوع العلف وتركيزه، وتختلف أيضًا من محافظة لأخرى ومن شركة لأخرى، أوضح مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحاته الخاصة، أسعار الأعلاف اليوم في جميع المحافظات على النحو التالي:

تتراوح أسعار أعلاف الدواجن اليوم بين 19 ألف و500 جنيه إلى 22 ألف جنيه. سجلت أسعار الأعلاف المواشي اليوم بين 8 آلاف و17 ألف و500 جنيه. بلغت أسعار الأعلاف البط اليوم نحو 21 ألف و500 جنيه. تقدر أسعار الأعلاف للأرانب والأغنام بنحو 15 ألف و500 جنيه. وصلت أسعار الأعلاف للحمام اليوم إلى نحو 21 ألف جنيه. تبدأ أسعار أعلاف السمان اليوم من 21 ألف جنيه. سجلت أسعار أعلاف الرومي اليوم حوالي 26 ألف جنيه. تبدأ أسعار أعلاف الأسماك اليوم من 31 ألف جنيه. سجلت أسعار أعلاف الخيول اليوم حوالي 15 ألف جنيه. وصلت أسعار أعلاف النعام اليوم إلى حوالي 30 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف الحيوانية اليوم

تتراوح أسعار بعض المواد الأساسية للأعلاف في السوق المصرية على النحو التالي: