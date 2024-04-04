“البندورة الحمراء”تردد قناة طيور الجنة للاطفال 2024 على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الرائدة التي تقدم محتوى ديني وتربوي مميز للأطفال في العالم العربي، وهي محطة يستمتع بها الصغار ويطمئن لها الكبار مع إطلالة عام 2024، حيث تستعد قناة طيور الجنة لتقديم تردد جديد يتناسب مع التطورات التقنية الراهنة، ويمكّن الجميع من متابعة برامجهم المفضلة بجودة عالية وبسهولة في هذا المقال، سنوجهكم خطوة بخطوة حول كيفية ضبط التردد الجديد لقناة طيور الجنة على النايل سات، لكي تواصلوا الاستمتاع بمشاهدة محتوى يلائم احتياجات أبنائكم ويواكب تطلعاتهم التعليمية والترفيهية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يمكنكم متابعة قناة طيور الجنة للأطفال بكل سهولة والاستمتاع بمحتواها الترفيهي والتعليمي، عليك ضبط جهاز الإستقبال الخاص بك على التردد الجديد لعام 2024، تتغير الترددات بين الحين والآخر لأسباب فنية، ومن المهم جدًا الاطلاع على هذه التحديثات، لذلك يرجى مراجعة الأكثر دقة وحداثة حول التردد الصحيح.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

إليك دليل خطوة بخطوة حول كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات تابع الإرشادات التالية لضمان إستقبال القناة بنجاح:

ضبط تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

شغّل جهاز الرسيفر الخاص بك. ادخل إلى قائمة الاعدادات أو الإعدادات(Settings) من الريموت كنترول. ابحث عن خيار البحث اليدوي (Manual Search) أو إضافة تردد جديد (Add New Frequency).

أدخل البيانات التالية بدقة:

التردد: 11399

الاستقطاب: عمودي (Vertical)

معدل الترميز: 27500

اختر بحث (Search) أو موافق (OK).

ضبط تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

تأكد من أن جهاز الاستقبال الخاص بك يدعم ترددات عرب سات. أتبع الخطوات نفسها المذكورة أعلاه، لكن استخدم البيانات التالية:

التردد: 11258

الاستقطاب: عمودي (Vertical)

معدل الترميز: 27500

اختر بحث (Search) أو موافق (OK).

بمجرد إتمام هذه الخطوات يجب أن تكون قناة طيور الجنة متاحة في قائمة القنوات على رسيفرك، إذا لم تظهر تأكد من المعلومات المدخلة وأعد المحاولة، ثم تأكد من إدخال معدل الترميز والاستقطاب بشكل صحيح، وضع بعين الاعتبار أن التردد قد يتغير من وقت لآخر، لذلك يُفضل التحقق من مصدر موثوق للحصول على أحدث تردد قبل البدء بعملية البحث.