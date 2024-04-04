موعد اجازة عيد الفطر 2024 للعاملين بالحكومة..مدة اجازة عيد الفطر المبارك وكم عدد ايام الاجازة بمصر

تصدر موعد اجازة عيد الفطر 2024 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة وخاصة أنه لم يفصلنا إلا أيام قليلة على حلول العيد، و ولهذا يتساءل العديد من موظفي القطاع العام والخاص عن عدد أيام إجازة العيد التي سوف تمنحها الحكومة للموظفين وذلك بعد الإعلان الصادر عن رئيس مجلس الوزارة بخصوص عدد أيام الاجازة، وفي هذا الصدد سوف نستعرض مدة اجازة عيد الفطر 2024 من خلال السطور القادمة، تابعونا لمعرفة المزيد.

موعد اجازة عيد الفطر 2024

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس عن قرار يحدد فيه موعد اجازة عيد الفطر 2024 لموظفي البنوك والقطاع العام والخاص الذي تم نشره عبر صفحة مجلس الوزراء الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بناء على ذلك

فإن إجازة عيد الفطر لهذا العام ستكون مدتها 6 أيام متتالية، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 وحتى يوم الأحد 14 إبريل 2024.

وأوضح القرار أن هذه الإجازة ستكون رسمية ومدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر لعام 2024.

ووفقًا لتصريح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تم احتساب موعد عيد الفطر لعام 2024 وفقًا للتقويم الفلكي، وسيكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، وسوف يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5:59 صباحًا بتوقيت محافظة القاهرة، ومن المتوقع أن تستمر إجازة عيد الفطر من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل وحتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل.

مدة اجازة عيد الفطر 2024

وبعد أن أوضحنا موعد اجازة عيد الفطر 2024، يجدر بنا الإشارة إلى أن دار الإفتاء المصرية ستقوم بتحري هلال شهر شوال 1445 يوم الاثنين المقبل الموافق 29 رمضان وذلك في 8 إبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية هلال شوال، سيكون يوم الاثنين المتمم لشهر رمضان، وبالتالي سيكون الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024.

أما إذا لم يتم رؤية هلال شوال، فسيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 رمضان والموافق 9 إبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان.