زيادات تاريخية.. زيادة سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024.. اعرف دلوقتي قد إيه هتزيد

بعد زيادة سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر أصبح يريد الكثير معرفة قد اي هيزيد معاشه، حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في الجزائر عن سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة، وطريقة الاستعلام عنها، حيث قررت الحكومة الجزائرية زيادة الرواتب لجميع المتقاعدين اعتبارًا من بداية السنة الجديدة، وبناءً على هذا القرار، بدأ الجميع في البحث عن تفاصيل تتعلق برواتب المتقاعدين وسلم الرواتب بعد الزيادة الجديدة، سوف نقدم لكم في الفقرات التالية تفاصيل حول نسب الزيادة، التي تختلف وفقًا لسلم الرواتب.

سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 بعد الزيادة الجديدة

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية الجزائرية جميع التفاصيل المتعلقة برواتب المتقاعدين بعد تطبيق الزيادة الجديدة، التي تمت إضافتها بداية من عام 20224، حيث تهدف الحكومة إلى دعم المواطنين ومساندتهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، تسعى الحكومة لمساعدة المتقاعدين من خلال زيادات مالية تمكنهم من تلبية احتياجاتهم ومطالبهم الحياتية، جاء زيادة سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر، كما أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية في الدولة على النحو التالي:

يحصل أصحاب المعاش الذين يتقاضون أقل من 20 ألف دينار جزائري على زيادة تبلغ 1000 دينار.

أما أصحاب المعاشات التي تزيد عن 20000 دينار، فيحصلون على زيادة تبلغ 800 ألف دينار.

لمن يتقاضون معاشًا يتراوح بين 50 ألف دينار و 80 ألف دينار، فسيحصلون على زيادة بنسبة 3٪.

أما أصحاب المعاشات التي تتجاوز 80 ألف دينار، فسيحصلون على زيادة بنسبة 2٪.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

وزارة الشؤون الاجتماعية في الجزائر تسهل الوصول إلى معلومات رواتب المتقاعدين من خلال الخطوات الإلكترونية، حيث يمكنك التعرف عليها عبر موقع المؤسسة العامة للتأمين الرسمي باتباع خطوات بسيطة: