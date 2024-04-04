“الحق ذاكر الميعاد قرب”موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع المراحل الدراسية للمدارس والجامعات

اقترب موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع المراحل الدراسية مما تزامن معه استعدادات وزارة التعليم المصرية في أتخاذ إجراءات تهيئة اللجان الامتحانات خاصة بعد إعلانها للجداول الدراسية لجميع الصفوف والمراحل التعليمية، مما يسهم في تهيئة عقول الطلاب للدخول في أجواء فعاليات الامتحانات والتي من المقرر أنها ستبدأ خلال مطلع شهر مايو، وسوف نوافيكم مجريات موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع المراحل الدراسية وفقا لما أعلنته الوزارة المصرية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع المراحل الدراسية

أصدر وزير التعليم المصري بيان رسمي يفيد باعتماده موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع المراحل الدراسية مع طرحه لكافة الجداول الامتحانات طبقا للمرحلة الأساسية اليكم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع المراحل الدراسية للمرحلة الثانوي على أن يقوم الطلاب بالنطر إليها حتى يستعد لاستقبال الأجواء الامتحانية، كما سنوضحها لكم كافة التفاصيل عبر السطور التالية.

الخطة الزمنية للعملية التعليمية الترم الثاني 2024

نستطلع معكم توضيح الوزارة الرسمي حول موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع المراحل الدراسية الذي ذكرناها بشكل تفصيلي أعلاه، والذي يتبعه استدراك الهيئة الموقرة لعرض تفاصيل الخطة الزمنية لمعرفة موعد انتهاء الترم الثاني الذي أتى على هامش تساؤلات الطلاب، والتي سنتناولها معكم وفقا للتالي:

قد كانت بداية العام الدراسي الثاني في يوم العاشر من شهر فبراير 2024.

تنطلق امتحانات صفوف النقل في يوم الخامس والعشرون من مايو 2024.

ليواكب معها الانتهاء من العام الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024.

حتى تشرع امتحانات المرحلة الثانوية العامة في البدء اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من شهر يونيو 2024.

موعد بدء اختبارات الجامعات الترم الثاني يوم 1 يونيو 2024.

ونختم معكم آخر مستجدات موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع المراحل الدراسية عقب توضيح التفاصيل الموضحة بخصوص العام الدراسي الثاني لحين إشعار الوزراة لتحديثات