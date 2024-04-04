“يا ترى عليك كام” .. غرامات المرور العامة الرقم الالماني عبر منصة أور الإلكترونية 2024 وكيفية السداد

هناك منصة إلكترونية تم إطلاقها من جانب الحكومة العراقية لتيسير العملية الخاصة بالتعرف على غرامات المرور العامة الرقم الالماني، فتلك الخدمة هدفها تسريع الإجراءات بغير مشقة أو عناء إلكترونيًا، وقد شهدت محركات البحث يلي سوف نتعرف سويا على الطريقة بالتفصيل.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

عقب أن قامت الحكومة في دولة العراق بالإعلان على أنه من الممكن معرفة غرامات المرور العامة الرقم الالماني، ويرغب المواطنين في التعرف على تلك الخطوات وهي تكون كما يلي:

في البداية يتوجب عليك الانتقال إلى منصة أور من خلال النقر على هذا الرابط.

بعد ذلك عليك تسجيل الدخول من خلال المنصة بواسطة كتابة اسم المستخدم والرمز السري.

بعد ذلك يلزم عليك كتابة جميع البيانات المراد منك بشكل صحيح.

في النهاية يتوجب عليك الضغط على ايقونة استعلام.

طريقة دفع غرامات المرور العامة

من الممكن أن يتم سداد غرامات المرور باتباع الخطوات التالية: