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“يا ترى عليك كام” .. غرامات المرور العامة الرقم الالماني عبر منصة أور الإلكترونية 2024 وكيفية السداد
هناك منصة إلكترونية تم إطلاقها من جانب الحكومة العراقية لتيسير العملية الخاصة بالتعرف على غرامات المرور العامة الرقم الالماني، فتلك الخدمة هدفها تسريع الإجراءات بغير مشقة أو عناء إلكترونيًا، وقد شهدت محركات البحث يلي سوف نتعرف سويا على الطريقة بالتفصيل.
غرامات المرور العامة الرقم الالماني
عقب أن قامت الحكومة في دولة العراق بالإعلان على أنه من الممكن معرفة غرامات المرور العامة الرقم الالماني، ويرغب المواطنين في التعرف على تلك الخطوات وهي تكون كما يلي:
- في البداية يتوجب عليك الانتقال إلى منصة أور من خلال النقر على هذا الرابط.
- بعد ذلك عليك تسجيل الدخول من خلال المنصة بواسطة كتابة اسم المستخدم والرمز السري.
- بعد ذلك يلزم عليك كتابة جميع البيانات المراد منك بشكل صحيح.
- في النهاية يتوجب عليك الضغط على ايقونة استعلام.
طريقة دفع غرامات المرور العامة
من الممكن أن يتم سداد غرامات المرور باتباع الخطوات التالية:
- الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أرو وكتابة اسم المستخدم ومن ثم كلمة السر.
- كتابة البيانات المراد منك بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها من ضمنها بيانات السيارة المتعلقة بك.
- انتقاء طريقة السداد الملائمة لك من خلال البطاقة الائتمانية أو عن طريق أساليب الدفع الالكترونية الأخرى، وتجدر الإشارة بأن إدارة المرور قامت بتحديد القيمة الخاصة بمخالفات المرور لسنة 2024، وتتباين تلك القيم تبعًا لنوع المخالفة منها غرامة القيادة تحت تأثير الكحول، حوالي 10000 دينار عراقي، وعدم ارتداء حزام الأمان، غرامة تبلغ حتى 2500 دينار عراقي.