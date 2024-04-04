“هحجزها أون لاين” حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 عبر موقع مديرية الشؤون الوطنية

يقوم العديد من الأشخاص في كل المحافظات في دولة العراق بالبحث عن رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024، إذ أن المواطن العراقي يكون بإمكانه حجزها بكل سهولة إلكترونيًا، فهي تعد وثيقة تُستبدل للحصول على بطاقة هوية وطنية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية الشؤون الوطنية، فيمكن الحصول عليها أون لاين بغير أن يتم التوجه لأي مكان وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

يقوم الأشخاص بالتساؤل عن رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 فمن الممكن حجزها باتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بمديرية الشؤون الوطنية من خلال النقر هنا.

النقر على زر الخدمات الإلكترونية.

كتابة رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك يتوجب عليك انتقاء استمارة حجز موعد للبطاقة الوطنية.

كتابة البيانات المرادة منك.

كتابة البريد الإلكتروني.

انتقاء الموعد الملائم لك.

طباعة الصورة.

لا بد من إن يتم إرفاق جميع المستندات اللازمة المرادة منك.

شروط الحصول على حجز البطاقة الوطنية

من الممكن حجز البطاقة الوطنية بكل سهولة إن توفرت بك الشروط الآتية من ضمنها ما يلي: