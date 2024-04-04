“شوف هتقبض كام لو كنت مدني او عسكري”موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

قامت وزارة المالية العراقية بحسم الجدل حول موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 المتوافق مع إجراءات الاستطلاعات من قبل عامة الناس لاستغراقهم خلال الفترة الأخيرة الاستعلام عن كل ما يخص رواتب المتقاعدين وخطوات الاستعلام وأيضا كيفية معرفة المعايير المراد تحققها، والتي سوف نبينها لكم عبر حديثنا اليوم فابقوا معنا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أصدرت وزارة المالية العراقية قرارًا بتعيين موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 تبعًا للموعد الرسمي للوزارة ليكون في اليوم الموافق 25 من كل شهر الميلادي، والتي بموجبها سوف يتم تطبيق القرار الوزاري المتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين بصفة شهرية لتصبح قيمة الزيادة المراد إيداعها 100 ألف دينار لطالما رغبت به تلك الفئة تحديدًا لتدهور الأوضاع بشكل كبير مما نجم عنه ظروف معيشية قهرية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تلزم وزارة المالية للمواطنين إمكانية التطلع إلى موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 المذكورة أعلاه لحين حسم الموضوع الذي يحتل قائمة الصدارة في قائمة البحث لرغبة المواطنين في التعرف على قيمة الزيادة الجديدة خلال تتبع خطوات الاستعلام عن الرواتب والتي تتم وفقا للتالي:

الولوج عبر بوابة المنصة الرقمية لوزارة المالية العراقية .

ثم كتابة بيانات تسجيل الدخول المرجو إدخالها.

وبعد ذلك حدد قسم الاستعلام عن الخدمات التقاعدية.

يليه تحديد أيقونة الاستعلام عن الرواتب المعيشية.

ومن ثم كتابة البيانات المراد تسجيلها مثل رقم الهاتف، الاسم، رقم الهوية الوطنية،… إلخ.

وأخيرا الضغط على زر استعلام.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق 2024

قد وفرت وزارة المالية لكم حيال عرضنا لآخر مستجدات موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 والتي بموجبها تستلزم مجموعة من المعايير اللازمة للحصول على الزيادة الجديدة المعلن عنها حيال اتباع الخطوات التالية:

حصول المتقدم للجنسية العراقية.

قضاء المتقدم لفترة العمل بالجهات المعنية كحد أقصى 20 عاما.

تجاوز عمر المتقدم عن 55 عاما.

وبهذه التفاصيل نكون قد أوضحنا لكم مجريات القرارات المتخذة بحق موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 الذي سوف يتم إيداعه خلال الفترة المقبلة.