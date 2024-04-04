ضيف برنامج رامز جاب من الأخر اليوم 25 رمضان.. ضحية رامز جلال اليوم عبر تردد قناة ام بي سي مصر

ارتفعت معدلات البحث عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم خلال الآونة الأخيرة وذلك بعد تصدر برنامج رامز جلال قائمة الترندات منذ بداية عرضه في شهر رمضان وقد قام باستضافة مجموعة متنوعة من الفنانين والفنانات، بالإضافة إلى لاعبي كرة القدم، ومع كل حلقة جديدة، يترقب الجمهور بفارغ الصبر معرفة ضيوف الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، وسوف نوضح أبرز التوقعات بخصوص حلقة الخامس وعشرين من هذا البرنامج.

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

والجدير بالذكر أن رامز جلال قام بتقديم أول برنامج مقالب على قناة MBC Masr منذ بداية عام 2011، وجذب عدد كبير من المشاهدين، وذلك لأنه يقدم أفكار جديدة في كل حلقة، ويسعى إلى تطويرها باستمرار، وبينما في العام الحالي قدم رامز جلال فكرة مختلفة تمامًا، حيث كشف عن شخصيته الحقيقية للضيوف واستدرجهم للتفاعل معه كمقدم برنامج حواري.

وقامت فكرة البرنامج على استضافة ضيفين بينهم خلافات بهدف الصلح بينهم، وقام رامز جلال منذ بداية شهر رمضان المبارك بدعوة العديد من نجوم التمثيل والغناء وكرة القدم للاستضافة في برنامجه، وكانت قائمة الضيوف تضم مجموعة متنوعة من الشخصيات البارزة من الفنيين ولاعبي الكرة مثل محمد أبو جبل، مصطفى شوبير، مي عمر، حماده هلال، أصايل، حسن عسيري، طارق لطفي، محمد رياض، ومن المتوقع أن يكون ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الخميس الموافق 25 رمضان هو بهاء سلطان وسلمى أبو ضيف.

موعد برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

وبعد أن تعرفنا على ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، ينبغي أن ننوه إلى أن موعد برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الحلقة الخامسة والعشرين سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 8:00 مساءً والساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة على قناة MBC1.

والساعة 9:00 مساءً والساعة 2:00 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكننا توضيح تردد قناة MBC مصر على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 12015 ميجاهرتز.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أما تردد قناة MBC مصر على القمر الصناعي عرب سات، فهو يتضح من خلال الآتي: