“نزلت دلوقتي الكشوفات درايف” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

تختص مبادرة التسجيل عبر خدمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 المصنفة كأحد الخدمات المدعمة التي تستهدف الشرائح الاجتماعية في العراق لكي يوفر لهم المساعدات الضمانية المساعدة لمواكبة الغلاء المعيشي والتدهور الاقتصادي الذي تشهده خلال هذه الفترة الراهنة، ونستخلص معكم تفاصيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 مع الكشف عن معايير القبول بها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

حسمت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 الملزمة بمجموعة من المعايير المتنوعة، وقد أوضحت تفاصيل خطوات الاستعلام وفقًا لما نتلوه عليكم عبر الآتي:

بالذهاب عبر منصة مظلتي الإلكترونية

عقب النقر على أيقونة خدمات دعم الرعاية.

يليه تحديد نوعية الوجبة مع إدخال المعلومات المطلوبة وفقًا لذلك.

الكبس على زر استعلام.

ستعرض نافذة موضحة رابط تنزيل كشوفات الاسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة.

شروط الحصول على وجبات الرعاية الاجتماعية 2024

أوجبت الحكومة العراقية حيال إطلاقها لخدمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 باعتبارها متضمنة لبرامج الدعم المطروحة، والتي تستهدف بها الهيئة الفئات المستحقة من الأسر الفقيرة والمتوسطة، وتتمثل شروط القبول المذكورة أدناه:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

ينبغي الإقامة بشكل دائم داخل حدود الدولة.

يشترط ألا يناهز عمر المتقدم عن 18 عامًا حتى 60عامًا.

ألا يمتلك المتقدم الممتلكات العقارية.

المستندات المطلوبة للحصول على وجبة الرعاية الاجتماعية 2024

حصرت وزارة الشؤون الاجتماعية بعض المعايير المرجوة في المواطن الذي يرغب في الحصول على المساعدة الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية، لتتمثل وفقا للتالي:

بطاقة الهوية الوطنية.

وثيقة عقد الزواج.

وثيقة السجل العائلي للأسرة.

شهادة وفاة الزوج ” إن وجد”.

شهادة وفاة الوالدين ” إن وجد”.

وبهذا الصدد نكون قد سردنا لكم التفاصيل المتعلقة بخدمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 المتزايدة بشكل مكثف بين عوام الناس خلال الفترة الاخيرة، والتي تم حسمها لكم عبر المقال.