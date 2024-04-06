حتى دي غليت..سعر استمارة البطاقة الجديدة استخراج أول مرة كام؟ غرامات السجل المدني

سعر استمارة البطاقة الجديدة يسأل عنها الكثير من المواطنين لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، حيث قد أعلنت وزارة الداخلية عن عدة إجراءات جديدة قامت بها بهدف التسهيل على المواطنين وتيسير كافة خطوات استخراج البطاقة الشخصية وتجديدها، كما أوضحت الوزارة كافة الأوراق المطلوب إحضارها من السجلات المدنية المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية أو عبر الإنترنت بكل سهولة دون مجهود.

سعر استمارة البطاقة الجديدة

قامت إدارة الأحوال المدنية بتحصيل مبلغ 10 جنيهات مقابل الحصول على حافظة مستندات ورقية خاصة بكل استمارة التقدم بهدف استخراج بطاقة الرقم القومي، وجاء سعر استمارة البطاقة الجديدة كالآتي:

سعر الفئة الفورية من الخدمة النموذجية التي يتم تسلمها بصورة فورية بمبلغ 800 جنيه من خلال السيارات النموذجية.

أما سعر الفئة VIP اكسبريس وهي تسلم فقط خلال مدة 30 دقيقة بسعر 515 جنيه وذلك للنموذج العادي.

وسعر فئة الاستمارة الخاصة فهي بمبلغ 175 جنيه وعندها يتم استلام البطاقة بعد مرور 24 ساعة فقط.

كذلك سعر استمارة البطاقة المستعجلة بسعر 125 جنيه وعند يتم استلام البطاقة والحصول عليها بعد مرور ثلاثة أيام وهذه الخدمة متاحة في مكاتب السجلات المدنية المختلفة.

وبالنسبة لسعر استمارة البطاقة العادية بمختلف السجلات المدنية بالجمهورية فهي ب 50 جنيه وعندها يتم استلام البطاقة بعد مرور 15 يوم من تسليمها.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من عدة أماكن بهدف التسهيل على المواطنين كالآتي: