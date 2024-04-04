واتساب الذهبي بميزة جديدة وحصرية!.. تنزيل وتساب الذهبي whatsapp dahabi على جميع الأجهزة الأندرويد والأيفون

تطبيق واتساب الذهبي المُعدل، هو من أشهر وابرز النسخ التي تم إطلاقها كبديل لتطبيق واتساب الأصلي، حيث إن هذا التطبيق جاء بعد كم المشكلات التي واجهها المستخدمين مؤخرًا، وتزامنًا مع الطفرة التكنولوجية التي أذهلت العالم في مجال المعلوماتية، كما أن تطبيق الواتس اب الذهبي يمتلك العديد من المميزات المختلفة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي مميزات واتساب الذهبي؟

من أبرز المميزات التي يتميز بها تطبيق واتساب الذهبي عن غيره من تطبيقات المراسلة الفورية، ما جاء على النحو الأتي:-

من خلال تطبيق واتساب الذهبي يمكك إرسال ملفات صوتية إلى أكثر من 100 ميجابايت بدون مشكلة.

إضافة إلى إمكانية إرسال فيديوهات وصور بأعلى دقة وبأكبر حجم.

حفظ حالات الواتساب بكل سهولة.

ميزة استثنائية للإلغاء.

تأثيرات مميزة على الصور والفيديوهات عند إرسالها.

خطوط الواجهة داخل تطبيق واتساب الذهبي.

إضافة إلى تعديل الخلفية إلى خلفيات إسلامية مميزة.

إلغاء عدة رسائل في وقت واحد دون مشكلة.

تصفية الرسائل الواردة وكذلك الصادرة بكل سهولة.

خطوات تنزيل تطبيق واتساب الذهبي

واتساب الذهبي متوفر عبر جوجل بلاي، ويمكنك القيام بتنزيله بكل سهولة، وفقًا للخطوات الأتيه:-