طالع تاني بسرعة.. تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم ومع بداية المعاملات حالة من الاستقرار تبعها حالة من الصعود المفاجئ وذلك وفقا للتقارير الصادرة من شعبة الذهب، وفقا لأحدث التقارير، ويعود ذلك إلى تأثره بصعود السعر عالميا خلال الساعات الماضية، ومن خلال المقال الحالي سنستعرض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر وكذا مختلف أسعار باقي الأنواع من أعيرة الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

كما سبق أن ذكرنا ووفقا لآخر التحديثات التي تم الإعلان عنها من قبل شعبة الذهب في الغرفة وفقا لأحدث التقارير، شهد سعر الذهب استقرارا في بداية التعاملات اليوم، قبل أن يبدأ في الارتفاع المفاجئ والتدريجي خلال تعاملات منتصف اليوم، حيث تأثر سعر الذهب بارتفاعه عالميا خلال الساعات الماضية.

– سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية اليوم كان 3531 جنيها، وهذا السعر لا يشمل التكاليف الإضافية.

– سعر جرام الذهب عيار 21 كان 3090 جنيها في بداية التعاملات الصباحية.

– سعر جرام الذهب عيار 18 كان 2649 جنيها دون الضريبة والتكاليف الإضافية.

– سعر جرام الذهب عيار 14 كان 2060 جنيها في محالّ الصاغة.

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد استقر في بداية التعاملات الصباحية عند 24.720 جنيها في الأسواق المصرية، ولكنه شهد تحركا مفاجئا خلال تعاملات منتصف اليوم.

أسعار الذهب عالميا

من الناحية العالمية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %، ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 2283.76 دولار للأونصة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع في المستقبل القريب، نظرا لعدم اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارا جديدا برفع أسعار الفائدة.