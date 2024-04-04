“نزلها واخلص من زن العيال”.. نزل تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2024 وسلي أطفالك في رمضان

قناة وناسة أطفال هي من أكثر القنوات المحببة لملايين الأطفال حول العالم، حيث إن القناة تقوم بإذاعة العديد من البرامج المميزة وكذلك الأناشيد والأغاني الأكثر ملائمة للعديد من الأطفال حول دول العالم العربي، إضافة إلى أنها تستقطب الفئات العمرية من سن الـ 3 أعوام، مما يرغب العديد من الأطفال في القيام بإستقبالها ومعرفة ما تقوم القناة بتقديمه على مدار الساعة عبر الترددات الخاصة بذلك، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال 2024

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة التي منها النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 11430.

استقطاب قناة وناسة أطفال يكون رأسي.

معامل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 العرب سات

وجاءت أهم المعلومات الخاصة بإستقبال قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي يكون عرب سات.

كما أن تردد القناة فهو 11270.

الإستقطاب الخاص بقناة وناسة أطفال فهو 27500.

معدل الترميز لقناة وناسة أطفال يكون 27500.

كيف استقبل قناة وناسة أطفال 2024 عرب سات ونايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة حتى يسهل القيام بإستقبال قناة وناسة أطفال على العرب سات والنايل سات، كما يلي:-