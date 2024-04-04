نزلت pdf  كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 محافظات العراق

يبحث الكثير من المواطنين في دولة العراق، عن كشوفات المشمولين بالوجبة الأخيرة التي أصدرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرًا، بما شملت عدد كبير من المتقدمين في إطار أن يتحصلوا عليها، إضافة إلى أن برنامج الرعاية الاجتماعية موجهة إلى الأسر الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بما يُساهم ذلك في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص المتقدمة والراغبة بالحصول على الدعم المالي المقدم من حكومة العراق.

كيفية الإستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

تتمثل أهم خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة داخل محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أن تقوم بالذهاب إلى منصة مظلتي الرسمية.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

للقيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمستفيد.

الضغط على زر “بحث”.

ولكي تتمكن من عرض جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية بكل سهولة.

كيف اتقدم في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل العراق

حتى يسهل لك التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، لابد من اتباع الإجراءات المتمثلة في الأتي:-